Ryan Gosling, Star Wars'ın Başrolünde Yer Alabilir!
Ryan Gosling, Star Wars'ın Başrolünde Yer Alabilir!
Ryan Gosling, “Barbie” ve “La La Land” gibi filmlerle Hollywood'un en popüler isimlerinden biri haline geldikten sonra, şimdi de Star Wars evrenine adım atmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncunun “Deadpool & Wolverine” yönetmeni Shawn Levy'nin yöneteceği ve şimdilik isimsiz olan bir Star Wars filminin başrolü olacağı iddia edildi.
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Hollywood'un en çok kazanan aktörlerinden Ryan Gosling, son olarak Barbie filmindeki Ken rolüyle fırtınalar estirmişti. İddialara göre Gosling, şimdi de Star Wars evrenine dahil olacak.
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Deadpool & Wolverine'in yönetmeni Shawn Levy'nin ismi henüz belli olmayan Star Wars filmi için Gosling'in ismi geçerken Skywalker'ın hikayesinden bağımsız olacak bu film, klasik seriye yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Ryan Gosling'in bu projeyle anlaşması kariyeri için enfes bir çıkış noktası olabileceği gibi söz konusu anlaşmayla filme oluşacak ilgi de artabilir.
Daha önce her biri gişe rekoru kıran yapımlarla ön plana çıkan yıldızın Star Wars evreninde nasıl bir karakterle ortaya çıkacağı da apayrı bir merak konusu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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