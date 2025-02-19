onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
TV
Sette Kalp Spazmı Geçirmişti: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Setine Ne Zaman Döneceği Belli Oldu!

Sette Kalp Spazmı Geçirmişti: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Setine Ne Zaman Döneceği Belli Oldu!

Kızıl Goncalar
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
19.02.2025 - 09:41

Annesinin açıklamalarını görmesinin ardından sette fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre taburcu edilen ve iki hafta sonra anjiyo yapılacak olan Deniz'in Kızıl Goncalar setine ne zaman döneceği belli oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızıl Goncalar'da Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, son dönemde aile içi krizlerle gündemden düşmüyor.

Kızıl Goncalar'da Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, son dönemde aile içi krizlerle gündemden düşmüyor.

Aile fertleriyle bağını kopardığını açıklayan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in, eşi Samar Dadgar hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Aile fertleriyle bağını kopardığını açıklayan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in, eşi Samar Dadgar hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.

Bu açıklamaları Kızıl Goncalar setinde gören Deniz, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği öğrenilmiş, Deniz aynı gün taburcu edilmişti.

Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği öğrenilmiş, Deniz aynı gün taburcu edilmişti.

Detaylar:

2 hafta sonra anjiyo olacak olan Deniz'in, Kızıl Goncalar setine ne zaman döneceği merak ediliyordu.

2 hafta sonra anjiyo olacak olan Deniz'in, Kızıl Goncalar setine ne zaman döneceği merak ediliyordu.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Özcan Deniz'in birkaç gün sonra sete geri döneceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın