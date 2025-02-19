Sette Kalp Spazmı Geçirmişti: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Setine Ne Zaman Döneceği Belli Oldu!
Sette Kalp Spazmı Geçirmişti: Özcan Deniz'in Kızıl Goncalar Setine Ne Zaman Döneceği Belli Oldu!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/o...
Annesinin açıklamalarını görmesinin ardından sette fenalaşarak hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği ortaya çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre taburcu edilen ve iki hafta sonra anjiyo yapılacak olan Deniz'in Kızıl Goncalar setine ne zaman döneceği belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızıl Goncalar'da Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, son dönemde aile içi krizlerle gündemden düşmüyor.
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Aile fertleriyle bağını kopardığını açıklayan Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'in, eşi Samar Dadgar hakkında sert açıklamalarda bulunmuştu.
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapılan Özcan Deniz'in kalp spazmı geçirdiği öğrenilmiş, Deniz aynı gün taburcu edilmişti.
2 hafta sonra anjiyo olacak olan Deniz'in, Kızıl Goncalar setine ne zaman döneceği merak ediliyordu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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