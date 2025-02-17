Hastaneye Kaldırılan Özcan Deniz'den Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Hastaneye Kaldırılan Özcan Deniz'den Sağlık Durumuyla İlgili İlk Açıklama Geldi!
Hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği ortaya çıkan Özcan Deniz'den merakla beklenen açıklama geldi. Ünlü sanatçının eşi Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla olayın sorumlusu olarak aileyi işaret etmişti. Sert sözlerle ailesine tepki gösteren Dadgar, “Özcan’a bir şey olursa hepinizi cehennem ateşinde yakacağım!” demişti. Deniz, sağlık durumuna dair ilk açıklamasını sosyal medya hesabından yaptı.
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Özcan Deniz son dönemde kariyerinden çok bitmek bilmeyen aile içi krizleriyle gündeme geliyor.
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Abisi Ercan Deniz’in Müge Anlı’nın programında yaptığı göndermeli açıklamalarla tetiklenen süreç, Özcan Deniz’in aile fertleriyle bağını tamamen kopardığını açıklamasıyla büyüdü.
Ancak bu sadece bir başlangıçtı. Daha sonra eşinin, yani Samar Dadgar’ın Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz ve kız kardeşi tarafından şiddet gördüğü iddiaları ortaya atıldı. Mehmet Üstündağ’ın ortaya attığı bu iddia, işleri iyice karıştırdı.
Annesi Kadriye Deniz bu iddiaları kesin bir dille yalanladı, ancak bununla da kalmayarak gelini Samar Dadgar hakkında sert ithamlarda bulundu. Tüm bu olayların ardından Kadriye Deniz, oğlu ve gelini hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.
Özcan Deniz ve ailesi arasında süregelen bu büyük kriz, Samar Dadgar’ın yaptığı sert açıklamalarla devam etti. Hastaneye kaldırılan Deniz’in eşi bir hışımla telefonu eline alıp sosyal medya hesabından, “Allah sizi affetmesin, bu adamın hastanede ne düşündüğünün hesabı sorulacak!”şeklinde bir paylaşımda bulundu.
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Bu paylaşımların ardından Özcan Deniz’in en iyi anlaştığı kız kardeşi Sibel Semerci de sessiz kalmadı. Abisinin sağlık sorunlarıyla ilgili ilk açıklamayı yapan Semerci, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığını ve aile içindeki gerginliklerin bu durumu tetiklediğini söyledi.
Gün boyu sosyal medyada konuşulan Özcan Deniz’den beklenen açıklama sonunda geldi.
Deniz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hastanede yaşadıklarını ve sağlık durumunu sevenleriyle paylaştı:
Sanatçının bu paylaşımı, sevenlerini rahatlatsa da yaşadığı sağlık sorunlarının aile içi gerginliklerle bağlantılı olup olmadığı hala tartışılıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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