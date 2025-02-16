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Annesinin Uzaklaştırma Kararının Ardından Özcan Deniz’den Ailesine Enfal Suresi ile Gönderme!

Annesinin Uzaklaştırma Kararının Ardından Özcan Deniz’den Ailesine Enfal Suresi ile Gönderme!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.02.2025 - 09:07

Ailesiyle bir süredir sorunlar yaşadığı bilinen Özcan Deniz, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Annesi Kadriye Deniz’in, oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Özcan Deniz’in annesine karşı tehdit ve şiddet uyguladığı öne sürülürken, sanatçı bu iddialara sosyal medya üzerinden Enfal Suresi’ni paylaşarak yanıt verdi.

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Özcan Deniz bir süredir ailesiyle çalkantılı günler geçiriyor. Özellikle menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik, aile içinde büyük bir ayrılığa neden olmuştu.

Özcan Deniz bir süredir ailesiyle çalkantılı günler geçiriyor. Özellikle menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik, aile içinde büyük bir ayrılığa neden olmuştu.

Ercan Deniz’in, ünlü sanatçının vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma gibi suçlamalarla mahkemelik olduğunu öne sürmesiyle birlikte aile içindeki kriz derinleşmişti.

Ercan Deniz’in, ünlü sanatçının vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma gibi suçlamalarla mahkemelik olduğunu öne sürmesiyle birlikte aile içindeki kriz derinleşmişti.

Bu süreçte sadece ağabeyiyle değil, tüm aile fertleriyle ipleri kopardığını belirten Özcan Deniz, ablası Yurda Güler hakkında da ağır ifadeler kullanmıştı.

Bu süreçte sadece ağabeyiyle değil, tüm aile fertleriyle ipleri kopardığını belirten Özcan Deniz, ablası Yurda Güler hakkında da ağır ifadeler kullanmıştı.

Daha önce yaptığı açıklamada, “Artık ailemle hiçbir bağım kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim.” demişti. Ancak kriz bununla sınırlı kalmadı.

Daha önce yaptığı açıklamada, “Artık ailemle hiçbir bağım kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim.” demişti. Ancak kriz bununla sınırlı kalmadı.

Magazin D'den Uğur Kotan’ın haberine göre, Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu.

Magazin D'den Uğur Kotan’ın haberine göre, Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu.
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Kadriye Deniz’in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kadriye Deniz’in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Özcan Deniz annesinin evine giderek sözlü tehdit ve şiddette bulundu. Müvekkilim Kadriye hanım tek başına yaşayan bir kadındır. Can güvenliği olmadığı için karakola gidip Özcan Deniz ve eşi için hem uzaklaştırma hem de koruma talebinde bulundu. Özcan beyin kendisi ve eşi müvekkilim için iftiralarda bulunmaktadır. Adalet önünde Kadriye hanıma yönelik yapılanların hesabını soracağız.''

Annesinin bu hamlesine karşılık olarak Özcan Deniz, Instagram hesabından Enfal Suresi’nden bir ayet paylaşarak yanıt verdi. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

Annesinin bu hamlesine karşılık olarak Özcan Deniz, Instagram hesabından Enfal Suresi’nden bir ayet paylaşarak yanıt verdi. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Hani o inkâr edenler seninle yakalayıp, zindana asmak veya öldürmek yahut yurdundan çıkarmak için tuzak kuruyorlardı. Oysa onlar tuzak kurdukça Allah da onların tuzağını başlarına geçiriyordu. Zira Allah tuzakları bozmakta en hayırlısıdır.”

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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