Annesinin Uzaklaştırma Kararının Ardından Özcan Deniz’den Ailesine Enfal Suresi ile Gönderme!
Annesinin Uzaklaştırma Kararının Ardından Özcan Deniz’den Ailesine Enfal Suresi ile Gönderme!
Ailesiyle bir süredir sorunlar yaşadığı bilinen Özcan Deniz, son paylaşımıyla yine gündeme geldi. Annesi Kadriye Deniz’in, oğlu Özcan Deniz ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulunduğu iddia edilmişti. Özcan Deniz’in annesine karşı tehdit ve şiddet uyguladığı öne sürülürken, sanatçı bu iddialara sosyal medya üzerinden Enfal Suresi’ni paylaşarak yanıt verdi.
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Özcan Deniz bir süredir ailesiyle çalkantılı günler geçiriyor. Özellikle menajerliğini de yapan ağabeyi Ercan Deniz ile yaşadığı gerginlik, aile içinde büyük bir ayrılığa neden olmuştu.
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Ercan Deniz’in, ünlü sanatçının vergi kaçırma, zimmete para geçirme ve şirketi boşaltma gibi suçlamalarla mahkemelik olduğunu öne sürmesiyle birlikte aile içindeki kriz derinleşmişti.
Bu süreçte sadece ağabeyiyle değil, tüm aile fertleriyle ipleri kopardığını belirten Özcan Deniz, ablası Yurda Güler hakkında da ağır ifadeler kullanmıştı.
Daha önce yaptığı açıklamada, “Artık ailemle hiçbir bağım kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim.” demişti. Ancak kriz bununla sınırlı kalmadı.
Magazin D'den Uğur Kotan’ın haberine göre, Özcan Deniz’in annesi Kadriye Deniz, oğlu ve gelini Samar Dadgar hakkında uzaklaştırma ve koruma talebinde bulundu.
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Kadriye Deniz’in avukatı Rukiye Moray Eruzundal, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Annesinin bu hamlesine karşılık olarak Özcan Deniz, Instagram hesabından Enfal Suresi’nden bir ayet paylaşarak yanıt verdi. Paylaşımında şu ifadeler yer aldı:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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