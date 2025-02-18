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Caddebostan’da Bir Kadın Tarafından Saldırıya Uğrayan Genç, Yaşadıklarını Anlattı

Caddebostan’da Bir Kadın Tarafından Saldırıya Uğrayan Genç, Yaşadıklarını Anlattı

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
18.02.2025 - 14:47

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Caddebostan’da herkese saldırdığı iddia edilen bir kadın, bir kafede oturan genç kadını da hedef aldı. TikTok’ta @sudenazoztopal0 tarafından paylaşılan videoda, darbedilen genç kadın yaşadıklarını anlattı.

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Hiç tanımadığı bir kadının aniden üzerine yürüyerek kendisine vurmaya başladığını söyleyen mağdur, kafe çalışanlarının da saldırgan kadını tanıdığını ve onun sürekli insanlara benzer şekilde saldırdığını belirtti.

Hiç tanımadığı bir kadının aniden üzerine yürüyerek kendisine vurmaya başladığını söyleyen mağdur, kafe çalışanlarının da saldırgan kadını tanıdığını ve onun sürekli insanlara benzer şekilde saldırdığını belirtti.

Olay sonrası polise başvuran genç kadın, “Polis, ‘Biz ona dokunamayız, o deli’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Olay sonrası polise başvuran genç kadın, “Polis, ‘Biz ona dokunamayız, o deli’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Video için👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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