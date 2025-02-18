Caddebostan’da Bir Kadın Tarafından Saldırıya Uğrayan Genç, Yaşadıklarını Anlattı

Caddebostan’da herkese saldırdığı iddia edilen bir kadın, bir kafede oturan genç kadını da hedef aldı. TikTok’ta @sudenazoztopal0 tarafından paylaşılan videoda, darbedilen genç kadın yaşadıklarını anlattı.
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Hiç tanımadığı bir kadının aniden üzerine yürüyerek kendisine vurmaya başladığını söyleyen mağdur, kafe çalışanlarının da saldırgan kadını tanıdığını ve onun sürekli insanlara benzer şekilde saldırdığını belirtti.
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Olay sonrası polise başvuran genç kadın, “Polis, ‘Biz ona dokunamayız, o deli’ dedi.” ifadelerini kullandı.
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