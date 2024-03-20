Kafası Karışık Seçmen Bu Sefer de Eskişehir'de "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Şaşırttı

Yerel seçimlere saylı günlerin kaldığı şu günlerde sokak röportajlarında sık sık insanların kime oy vereceğinin sorulduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen röportajlarda bu soruya birbirinden ilginç isimlerle karşılaştık.
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Yine benzer bir olay da Eskişehir'de yaşandı.
Bir teyze Eskişehir AKP adayı Nebi Hatipoğlu'nu, Nihat Hatipoğlu'yla karıştırınca ortaya güldüren bir diyalog çıktı.
İşte o röportaj;
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Nihat Hatipoğlu aday olarak çıksa kazandıracak kitle var iyi mi
Öyle az buz değil hemde :)
durum gerçekten çok kötü ya :) iyi geceler nasıl iyi olacaksa artık 😏
eskiden insanlar yaşlansa da dünyadan bu kadar bihaber olmazmış asıl yaşı büyük insanlardan yol, yordam, akıl alınırmış. ne diyeyim ki zor işimiz zor.