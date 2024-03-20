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Kafası Karışık Seçmen Bu Sefer de Eskişehir'de "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Şaşırttı

Kafası Karışık Seçmen Bu Sefer de Eskişehir'de "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna Verdiği Cevapla Şaşırttı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 23:29

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Yerel seçimlere saylı günlerin kaldığı şu günlerde sokak röportajlarında sık sık insanların kime oy vereceğinin sorulduğunu görüyoruz. Özellikle İstanbul'da gerçekleştirilen röportajlarda bu soruya birbirinden ilginç isimlerle karşılaştık.

O sokak röportajlarından birini sizinle burada paylaşmıştık;

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Yine benzer bir olay da Eskişehir'de yaşandı.

Yine benzer bir olay da Eskişehir'de yaşandı.

Bir teyze Eskişehir AKP adayı Nebi Hatipoğlu'nu, Nihat Hatipoğlu'yla karıştırınca ortaya güldüren bir diyalog çıktı.

Bir teyze Eskişehir AKP adayı Nebi Hatipoğlu'nu, Nihat Hatipoğlu'yla karıştırınca ortaya güldüren bir diyalog çıktı.

İşte o röportaj;

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Selver.1994.06

Nihat Hatipoğlu aday olarak çıksa kazandıracak kitle var iyi mi

gnyy

Öyle az buz değil hemde :)

Malum Şahıs

durum gerçekten çok kötü ya :) iyi geceler nasıl iyi olacaksa artık 😏

Ceren Bulduk

eskiden insanlar yaşlansa da dünyadan bu kadar bihaber olmazmış asıl yaşı büyük insanlardan yol, yordam, akıl alınırmış. ne diyeyim ki zor işimiz zor.