Ümit Özdağ "Suriyeliler Bizim Müslüman Kardeşlerimizdir" Diyen Esnafa Derdini Çizerek Anlattı

Ümit Özdağ, en fazla esnaf ziyaretinde bulunan ve halkla bir araya gelen siyasetçilerin başında geliyor diyebiliriz. Kendisi özellikle en çok üzerinde durduğu 'mülteci' meselesi konusundaki düşüncelerini herkese anlatmaya ve herkesi ikna etmeye çalışıyor.