İzmir'de Halkla Buluşan Zafer Partisi Adayı Naşit Birguvi Kafede Oturan Kızlara Tarot Falı Baktırdı

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Adayların büyük bir koşturma içinde olduğu seçim döneminin sonuna geldik. Bu süreçte halkla yakın ilişkiler kurmaya ve onları ikna etmeye çalışan adaylar birçok çalışma gerçekleştirdi. Bu anlarda birbirinden ilginç olaylar da yaşandı elbette.
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İzmir Büyük Şehir Belediyesi Zafer Partisi adayı Naşit Birgüvi, girdiği bir kafede bir kızın elinde Tarot kartları görünce seçim dönemi için tarot falı baktırdı.
Gayet olumlu sonuçların çıktığı falın ardından başkan adayı, oy sözü almayı da ihmal etmedi.
İşte o anlar;
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