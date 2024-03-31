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Seçimin İlk Kazananı Belli Oldu: Muhtar Adayı Seçim Bitmeden Kazandığını İlan Etti

Seçimin İlk Kazananı Belli Oldu: Muhtar Adayı Seçim Bitmeden Kazandığını İlan Etti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
31.03.2024 - 14:45

31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Toplam 32 ilimizde oy kullanma işlemi 16.00'da, diğer illerimizde ise 17.00'de sona erecek. NTV'nin aktardığına göre, oy verme işlemi henüz bitmeden bir muhtar adayı kazandığını açıkladı.

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Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.

Güneşin doğuş ve batışı göz önüne alındığında, toplam 32 ilimizde oy kullanma işlemi sabah saat 07.00 itibarıyla başladı. Bu illerimizde oy verme işlemi 16.00'da sona ererken, diğer illerimizde 17.00'de son bulacak.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından, basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haberler yer almaya başlayacak.

YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından, basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haberler yer almaya başlayacak.

Ancak Elazığ'da bir muhtar adayı 'erken zafer' ilan etti. Muhtara adayı Gözvur, kazandığını duyurdu.

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı, tek başına aday olduğu yerel seçimlerde yeniden kazandı.

Elazığ'ın İcadiye Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı, tek başına aday olduğu yerel seçimlerde yeniden kazandı.

NTV'nin aktardığına göre, muhtar ve muhtar adayı Gözvur'un karşısına rakip çıkmadı. 43 mahalle içerisinde tek aday olan Gözvur, henüz oy verme işlemleri bitmeden muhtar olduğunu ilan etti.

"Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim."

"Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim."

İcadiye Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı İrfan Gözvur, yaptığı açıklamalarda ise şu ifadelere yer verdi;

''Elazığ’da 43 mahalle içerisinde tek aday olmam gurur veriyor. Rabbim bize bunun mükafatını verdi. Herkes ektiğini biçer derler ya bizde onu biçtik. Diğer mahallelerde aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Seçimler sabah saat 07.00’da başladı akşam 16.00’da bitecek. Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim. Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim.'

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