Seçimin İlk Kazananı Belli Oldu: Muhtar Adayı Seçim Bitmeden Kazandığını İlan Etti

İcadiye Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı İrfan Gözvur, yaptığı açıklamalarda ise şu ifadelere yer verdi;

''Elazığ’da 43 mahalle içerisinde tek aday olmam gurur veriyor. Rabbim bize bunun mükafatını verdi. Herkes ektiğini biçer derler ya bizde onu biçtik. Diğer mahallelerde aday olan arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Kazasız bir şekilde seçimlerin tamamlanmasını diliyorum. Seçimler sabah saat 07.00’da başladı akşam 16.00’da bitecek. Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim. Sayımdan sonra da resmi olarak ilan edeceğim.'