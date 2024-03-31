Seçimin İlk Kazananı Belli Oldu: Muhtar Adayı Seçim Bitmeden Kazandığını İlan Etti
Seçimin İlk Kazananı Belli Oldu: Muhtar Adayı Seçim Bitmeden Kazandığını İlan Etti
31 Mart yerel seçimleri için oy kullanma işlemi devam ediyor. Toplam 32 ilimizde oy kullanma işlemi 16.00'da, diğer illerimizde ise 17.00'de sona erecek. NTV'nin aktardığına göre, oy verme işlemi henüz bitmeden bir muhtar adayı kazandığını açıkladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerinde yerel yönetimleri belirlemek üzere sandık başına gitti.
YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından, basın yayın organlarında seçim sonuçlarına dair haberler yer almaya başlayacak.
Elazığ'ın İcadiye Mahallesi muhtarı ve muhtar adayı, tek başına aday olduğu yerel seçimlerde yeniden kazandı.
"Oyların sayılmadan benim muhtarlığım garantilendi. Çünkü karşımda rakip aday yok. Muhtarlığımı kendi kendime ilan ettim."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda