Kime Oy Vereceği Sorulan Seçmenden Bugüne Kadar Duyulmamış Kibar Cevap

Yerel seçime saatler kala seçmenlerin nabzını yoklayan röportajlar da gündem olmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok video izlemiş olsak da böylesini hiç görmedik. Kime oy verileceği sorulan bir vatandaş, verdiği kibar cevapla şaşırttı.
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Bugüne kadar "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerden birbirinden ilginç yanıtlar aldık.
Oyunu kime vereceği sorulan bir vatandaş, muhabire cevap vermeyi kibar bir şekilde reddetti.
İşte o anlar;
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