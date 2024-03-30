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Kime Oy Vereceği Sorulan Seçmenden Bugüne Kadar Duyulmamış Kibar Cevap

Kime Oy Vereceği Sorulan Seçmenden Bugüne Kadar Duyulmamış Kibar Cevap

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
30.03.2024 - 23:21

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Yerel seçime saatler kala seçmenlerin nabzını yoklayan röportajlar da gündem olmaya devam ediyor. Bugüne kadar pek çok video izlemiş olsak da böylesini hiç görmedik. Kime oy verileceği sorulan bir vatandaş, verdiği kibar cevapla şaşırttı.

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Bugüne kadar "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerden birbirinden ilginç yanıtlar aldık.

Bugüne kadar "Kime oy vereceksiniz?" sorusuna seçmenlerden birbirinden ilginç yanıtlar aldık.

Seçime saatler kala seçmenlerin verdiği ilginç yanıtlara bir yenisi daha eklendi. Ancak bu sefer seçmenin verdiği kibar yanıt dikkat çekti.

Oyunu kime vereceği sorulan bir vatandaş, muhabire cevap vermeyi kibar bir şekilde reddetti.

Oyunu kime vereceği sorulan bir vatandaş, muhabire cevap vermeyi kibar bir şekilde reddetti.

İşte o anlar;

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