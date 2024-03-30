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Bir Gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sözleri Gündem Oldu: "Sizin Biz Gençlere Olan İlginiz, Sevginiz Şaka mı?"

Bir Gencin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sözleri Gündem Oldu: "Sizin Biz Gençlere Olan İlginiz, Sevginiz Şaka mı?"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 18:40 Son Güncelleme: 30.03.2024 - 18:49

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Gençlik Aşkıyla Yeniden İstanbul' programında gençlerle bir araya geldi. Toplandıya hem İstanbul'dan hem de canlı bağlantıyla diğer illerimizden gençler katıldı.

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Programda konuşan bir genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizin biz gençlere olan ilginiz, sevginiz şaka mı?" dedi.

Programda konuşan bir genç kız Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sizin biz gençlere olan ilginiz, sevginiz şaka mı?" dedi.

Yeni neslin arasında popüler olan bu kalıba pek alışık olmayan Erdoğan genç kıza "Sakın şaka olmasın ha. Ben gençleri çünkü çok seviyorum." şeklinde karşılık verdi.

Yeni neslin arasında popüler olan bu kalıba pek alışık olmayan Erdoğan genç kıza "Sakın şaka olmasın ha. Ben gençleri çünkü çok seviyorum." şeklinde karşılık verdi.

İşte o anlar;

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