AK Partili Gazeteci: 'Başörtülü Kadınlara, Sakallı Erkeklere Saldırılar Göreceksiniz'

AK Partili gazeteci Erem Şentürk'ün 31 Mart yerel seçimlerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti olarak çıkmasından ve Türkiye'deki birçok şehri kazanmasının ardından sarf ettiği cümleler sosyal medyada tepki çekti.
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Erem Şentürk yaptığı açıklamada, “Yarından itibaren toplu taşımada başörtülü kadınlara sakallı erkeklere, Kur’an kurslarına ve cemaatlere saldırılar göreceksiniz" dedi.
CHP'nin seçimden büyük bir zaferle çıkmasının ardından başörtülü kadınlara ve sakallı erkeklere saldırılar olacağını söyleyen AK Partili gazetecinin sözleri medyada tepki çekti.
İşte o anlar: 👇
O sözlere gelen tepkiler: 👇
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