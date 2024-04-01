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Fatih Portakal'ın Sözcü Tv'de Dili Sürçtü: 'Turgut Altınöküz'

Fatih Portakal'ın Sözcü Tv'de Dili Sürçtü: 'Turgut Altınöküz'

Canlı Yayın fatih portakal seçim
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 10:07

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31 Mart yerel seçimleri için Sözcü Tv'de seçimleri takip eden ve milyonlarca insana ulaştıran gazeteci Fatih Portakal'ın Ankara'daki seçim yarışı ile ilgili konuşurken dili sürçtü.

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Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında geçen yarışta, Yavaş büyük bir fark ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanırken, Altınok'un önceki dönem başkanlığını yaptığı Keçiören de CHP'ye geçti.

Mansur Yavaş ile Turgut Altınok arasında geçen yarışta, Yavaş büyük bir fark ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni tekrar kazanırken, Altınok'un önceki dönem başkanlığını yaptığı Keçiören de CHP'ye geçti.

Ankara'daki durumla ilgili konuşan Fatih Portakal ise, Turgut Altınok'un adını söylerken dili sürçerek 'Turgut Altınöküz' dedi.

Ankara'daki durumla ilgili konuşan Fatih Portakal ise, Turgut Altınok'un adını söylerken dili sürçerek 'Turgut Altınöküz' dedi.

İşte o anlar: 👇

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