2019'daki Seçimde Kamyon Kasasında Self Control ile Kutlama Yapan Grup 31 Mart'ta da Ortaya Çıktı!

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kamyon kasasında Self Control şarkısı ile kutlayan grup, 31 Mart'ta da ortaya çıktı.
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Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'nin en büyük partisi olarak çıktığı seçimlerde CHP de birçok şehri kazandı ve inanılmaz bir başarıya imza attı.
Kamyon kasasında Self Control şarkısı dinleyerek şehri dolaşan ve İmamoğlu'nun zaferini kutlayarak internetin efsaneleri arasına giren grup 31 Mart'ta da ortaya çıktı.
İşte kamyon kasasında Self Control dinleyerek kutlama yapan o grup: 👇
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