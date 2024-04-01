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Muhtarlık Seçimleri İçin Olan Kağıdı Reklam Sanan Gençler Güldürdü: “Cebimize Atıp Eve Getirdik”

Muhtarlık Seçimleri İçin Olan Kağıdı Reklam Sanan Gençler Güldürdü: “Cebimize Atıp Eve Getirdik”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 14:19

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31 Mart Yerel Seçimleri’nin güldürenleri gençler oldu. TikTok platformu üzerinden tek yürek olan gençler muhtarlık seçimleri için de “Evet” mührü olacağını sandıklarını söyledi ve neden kimse uyarmadı diyerek isyan etti.

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Bir genç kadın o anlarda yaşadıklarını gülerek anlattığı videosuyla viral oldu. Genç kadın kabinde gördüğü muhtarlık kağıtlarına anlam veremediğini söyledi.

Bir genç kadın o anlarda yaşadıklarını gülerek anlattığı videosuyla viral oldu. Genç kadın kabinde gördüğü muhtarlık kağıtlarına anlam veremediğini söyledi.

Ve “Orada afişleri unuttular sandım.” dedi. 👇

Bir başka genç kadın da yine orada yer alanın oy pusulası olduğuna ihtimal vermeyerek kabinde başka muhtarlık kağıdını aradığı anları kayda aldı.

Bir başka genç kadın da yine orada yer alanın oy pusulası olduğuna ihtimal vermeyerek kabinde başka muhtarlık kağıdını aradığı anları kayda aldı.

Göremeyince de koymayı unuttuklarını düşündü. 👇

Asıl ise reklam sanıp eve getirenlerin sayısı fazlaydı.

Asıl ise reklam sanıp eve getirenlerin sayısı fazlaydı.
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Ve yaşananlar adeta TikTok’ta bir akım haline geldi.

Ve yaşananlar adeta TikTok’ta bir akım haline geldi.

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Bu yanılgıda yalnız olmadığını gören herkes akıma dahil olup kendi yaşadıklarını anlattı.

Bu yanılgıda yalnız olmadığını gören herkes akıma dahil olup kendi yaşadıklarını anlattı.

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Öyle ya da böyle yaşananların sonucunda en büyük keyfi kahkahalara boğulan izleyiciler aldı.

Öyle ya da böyle yaşananların sonucunda en büyük keyfi kahkahalara boğulan izleyiciler aldı.

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