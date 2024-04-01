Mansur Yavaş’ın Büyük Farkla Kazandığı Zaferi “Bana Yardım İçin Gönderildin” Şarkısıyla Kutlandı

Geçtiğimiz akşam 31 Mart’ta gerçekleşen Yerel Seçimler’de büyük farkla seçimin galibi olan Mansur Yavaş’ın sevenleri onun için bir video klip yaptı. Paylaşılmasıyla birlikte büyük yankı uyandıran video klibe gelin birlikte bakalım.