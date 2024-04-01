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Mansur Yavaş’ın Büyük Farkla Kazandığı Zaferi “Bana Yardım İçin Gönderildin” Şarkısıyla Kutlandı

Mansur Yavaş’ın Büyük Farkla Kazandığı Zaferi “Bana Yardım İçin Gönderildin” Şarkısıyla Kutlandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 13:09

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Geçtiğimiz akşam 31 Mart’ta gerçekleşen Yerel Seçimler’de büyük farkla seçimin galibi olan Mansur Yavaş’ın sevenleri onun için bir video klip yaptı. Paylaşılmasıyla birlikte büyük yankı uyandıran video klibe gelin birlikte bakalım.

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Klipte Mansur Yavaş’ın halkta buluştuğu samimi sohbetlerden kesitler yer alıyordu.

Klipte Mansur Yavaş’ın halkta buluştuğu samimi sohbetlerden kesitler yer alıyordu.

Bu görüntülere ise arka fonda Candan Erçetin’den “Melek” şarkısı eşlik etti.

Bu görüntülere ise arka fonda Candan Erçetin’den “Melek” şarkısı eşlik etti.

O anlara beğeniler yağarken Mansur Yavaş’ın sevenleri yorumlarda buluştu.

O anlara beğeniler yağarken Mansur Yavaş’ın sevenleri yorumlarda buluştu.

Ve kendisinin bu zaferi hak ettiğine dair düşüncelerini ifade etti.

Ve kendisinin bu zaferi hak ettiğine dair düşüncelerini ifade etti.

İşte o video 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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