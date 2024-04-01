Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'u Geçerek Kolları Sıvadığı Seçimi Mizahla Yorumlayanlar
Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'u Geçerek Kolları Sıvadığı Seçimi Mizahla Yorumlayanlar
31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde herkesin gözü İstanbul'dayken, sandıkta galip gelen mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu 2019 yılında 2 kez kazandığı İstanbul'u 3. kez kazandı ve ünlü ceketi çıkarıp, kolları sıvadı. Bakanlarla birlikte sahaya inen Murat Kurum'u net farkla geçen İmamoğlu'nun galibiyeti sosyal medyada da mizahla kutlayanlar görüldü.
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Bahar dizisinin viral repliği olmasa olmazdı.
Ekrem İmamoğlu "ben tek" demişti.
İmamoğlu'nun kolları sıvamak için zamanlaması da manidardı.
Ekrem Kurum da olurdu.
Taksimetreler kurulamadı.
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Ekrem İmamoğlu'nun klonları unutulmadı.
Trafik bile yoktu.
Ekrem İmaro Pusu!
Editler birbirini izledi.
Şşşşşt Sessizlik!
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