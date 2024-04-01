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Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'u Geçerek Kolları Sıvadığı Seçimi Mizahla Yorumlayanlar

Ekrem İmamoğlu'nun Murat Kurum'u Geçerek Kolları Sıvadığı Seçimi Mizahla Yorumlayanlar

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
01.04.2024 - 12:32

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde herkesin gözü İstanbul'dayken, sandıkta galip gelen mevcut İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. İmamoğlu 2019 yılında 2 kez kazandığı İstanbul'u 3. kez kazandı ve ünlü ceketi çıkarıp, kolları sıvadı. Bakanlarla birlikte sahaya inen Murat Kurum'u net farkla geçen İmamoğlu'nun galibiyeti sosyal medyada da mizahla kutlayanlar görüldü.

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Bahar dizisinin viral repliği olmasa olmazdı.

Ekrem İmamoğlu "ben tek" demişti.

Ekrem İmamoğlu "ben tek" demişti.
twitter.com

İmamoğlu'nun kolları sıvamak için zamanlaması da manidardı.

İmamoğlu'nun kolları sıvamak için zamanlaması da manidardı.
twitter.com

Ekrem Kurum da olurdu.

Ekrem Kurum da olurdu.
twitter.com

Taksimetreler kurulamadı.

Taksimetreler kurulamadı.
twitter.com
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Ekrem İmamoğlu'nun klonları unutulmadı.

Ekrem İmamoğlu'nun klonları unutulmadı.
twitter.com

Trafik bile yoktu.

Trafik bile yoktu.
twitter.com

Ekrem İmaro Pusu!

Editler birbirini izledi.

Şşşşşt Sessizlik!

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