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Candan Yüceer’in Tekirdağlılarla Güle Oynaya Dans Ettiği Anlar Galibiyet Sonrası Yeniden Viral Oldu

Candan Yüceer’in Tekirdağlılarla Güle Oynaya Dans Ettiği Anlar Galibiyet Sonrası Yeniden Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
01.04.2024 - 16:50

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Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Candan Yüceer’in seçim öncesi videosu yeniden gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olan Candan Yüceer seçim kampanyaları sürecinse Tekirdağlılarla bir araya geliyordu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olan Candan Yüceer seçim kampanyaları sürecinse Tekirdağlılarla bir araya geliyordu.

O günlerden bir paylaşımında da tüm hemşehrileriyle birlikte dans ettiği bir videosuna yer vermişti.

O günlerden bir paylaşımında da tüm hemşehrileriyle birlikte dans ettiği bir videosuna yer vermişti.

Paylaşımının ardından ise 31 Mart Pazar günü seçimi galibiyetle sonuçlandıran Candan Yüceer’in videosu yeniden etkileşim aldı.

Paylaşımının ardından ise 31 Mart Pazar günü seçimi galibiyetle sonuçlandıran Candan Yüceer’in videosu yeniden etkileşim aldı.

İzleyiciler yorumlarda buluşup iyi dileklerini iletirken, tebrik etmeyi de es geçmedi.

İzleyiciler yorumlarda buluşup iyi dileklerini iletirken, tebrik etmeyi de es geçmedi.

İşte o anlar 👇

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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇

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