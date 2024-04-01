Candan Yüceer’in Tekirdağlılarla Güle Oynaya Dans Ettiği Anlar Galibiyet Sonrası Yeniden Viral Oldu

Tekirdağ’da Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Candan Yüceer’in seçim öncesi videosu yeniden gündeme geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin adayı olan Candan Yüceer seçim kampanyaları sürecinse Tekirdağlılarla bir araya geliyordu.
O günlerden bir paylaşımında da tüm hemşehrileriyle birlikte dans ettiği bir videosuna yer vermişti.
Paylaşımının ardından ise 31 Mart Pazar günü seçimi galibiyetle sonuçlandıran Candan Yüceer’in videosu yeniden etkileşim aldı.
İzleyiciler yorumlarda buluşup iyi dileklerini iletirken, tebrik etmeyi de es geçmedi.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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