İç Sesinizi Adeta Duyan Komedi İçerik Üreticisi Kaan Güngör’ün Tespitlerine Bayılacaksınız

Hilmi Türkmen Üsküdar Belediyesini Selma Dedetaş'a Devir Teslimi Yapmadan Belediye Kapandı mı?

Bir Vatandaş Kendisini Fatih Sultan Mehmet'in Fatih Camii'nde Bulunan Türbesine Kilitledi

Deniz Zeyrek 'Yazıklar Olsun' Dedi: '200 Bin Tane Troll Besleyeceğinize 200 Bin Tane Sığır Besleseydiniz'