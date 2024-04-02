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İç Sesinizi Adeta Duyan Komedi İçerik Üreticisi Kaan Güngör’ün Tespitlerine Bayılacaksınız

İç Sesinizi Adeta Duyan Komedi İçerik Üreticisi Kaan Güngör’ün Tespitlerine Bayılacaksınız

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
02.04.2024 - 20:46

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@kaangungoor adlı Instagram hesabından güldüren içerikler paylaşan sosyal medya fenomeni, iç seslerimizi konuşturuyor. Gelin kendisini yakından tanıyalım.

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Genel olarak komedi üzerine video paylaşımları yapan Kaan Güngör, içeriklerindeki tespitleriyle hayatın içinden noktalara değiniyor.

Genel olarak komedi üzerine video paylaşımları yapan Kaan Güngör, içeriklerindeki tespitleriyle hayatın içinden noktalara değiniyor.

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Özellikleyse son zamanlarda başlattığı bir içerik serisi olan ‘iç sesler’ beğeni yağmuruna tutuluyor.

Özellikleyse son zamanlarda başlattığı bir içerik serisi olan ‘iç sesler’ beğeni yağmuruna tutuluyor.

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İçerik üreticisine gelen yorumlar tespitlerindeki doğruluk payından dolayı adeta kafamızın içinde yaşadığına dair oluyor.

İçerik üreticisine gelen yorumlar tespitlerindeki doğruluk payından dolayı adeta kafamızın içinde yaşadığına dair oluyor.
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Instagram hesabına ek olarak YouTube platformu üzerinden de paylaşımlar yapan Kaan Güngör son zamanların en ses getirenlerinden.

Instagram hesabına ek olarak YouTube platformu üzerinden de paylaşımlar yapan Kaan Güngör son zamanların en ses getirenlerinden.

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İçerik üreticisine gelen yorumlar ise bu şekilde.👇

İçerik üreticisine gelen yorumlar ise bu şekilde.👇

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