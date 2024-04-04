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6200 TL Aylık Aldığını Söyleyen Kadın Sokak Röportajında İsyan Etti: “Niye Onlar Her Şeyin En Güzelini Yiyor”

6200 TL Aylık Aldığını Söyleyen Kadın Sokak Röportajında İsyan Etti: “Niye Onlar Her Şeyin En Güzelini Yiyor”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
04.04.2024 - 20:25

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Sade Vatandaş mikrofonlarına konuşan 60 yaşındaki bir kadın, 6200 TL dul ve yetim aylığı aldığını ve kirasından geriye cebine 3200 TL kaldığını anlattı ve ülke ekonomisinden şikayet etti.

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Cebine kalan parasıyla ne bir zeytin ne de bir et alabildiğini anlatan kadın, markete gidemez olduğunu söyledi.

Cebine kalan parasıyla ne bir zeytin ne de bir et alabildiğini anlatan kadın, markete gidemez olduğunu söyledi.

Kendisi bunlardan mahrum kalırken “Niye onlar en güzelini yiyor” diyerek adaleti sorguladı.

Kendisi bunlardan mahrum kalırken “Niye onlar en güzelini yiyor” diyerek adaleti sorguladı.

Torunu ziyarete geldiğinde ona bir şey alamadığı için kahrolduğunu söyleyen kadın izleyenleri de duygularına ortak etti.

Torunu ziyarete geldiğinde ona bir şey alamadığı için kahrolduğunu söyleyen kadın izleyenleri de duygularına ortak etti.

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