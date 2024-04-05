Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş Hem Kendinden Bahsetti Hem de Çözülmesi Gereken Sorunlara Değindi

31 Mart Yerel Seçimleri’nde CHP’nin adayı olarak Üsküdar Belediye Başkanı seçilen Sinem Dedetaş, ‘Sokak Kedisi’ adlı YouTube kanalına konuk oldu. Enerjisiyle, güler yüzüyle samimi bir sohbete vesile olan Dedetaş neler anlatmış, gelin biz de bakalım.
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Programın tanışma bölümünde öncelikle Boğa burcu olduğunu söyleyen Sinem Dedetaş, çello çaldığından ve yemek yemeyi çok sevdiğinden bahsetti.
Ardından ise Üsküdar’da neler yapmayı planladığını, Üsküdar’ın sorunlarının neler olduğunu dile getirdi.
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