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4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü İçin Kafese Girip Ağızlarını Bağlayarak Dikkat Çekmek İstediler

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü İçin Kafese Girip Ağızlarını Bağlayarak Dikkat Çekmek İstediler

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 11:35

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Geçtiğimiz gün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü’ne ithafen İzmir’deki hayvanseverler bir araya geldi. Günün önemini vurgulamak isteyen gençler ‘kafes’ eylemi yaptı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Sokak hayvanlarının maruz kaldığı şiddete ve bu şiddete göz yumanlara dikkat çekmek isteyen gençlerin biri kafesteyken, diğerlerinse ağzı ve gözleri kapalıydı.

Sokak hayvanlarının maruz kaldığı şiddete ve bu şiddete göz yumanlara dikkat çekmek isteyen gençlerin biri kafesteyken, diğerlerinse ağzı ve gözleri kapalıydı.

Gençlerin tek isteği özellikle son zamanlarda dur durak bilmeden yaşanan şiddetlerin artık son bulmasıydı.

Gençlerin tek isteği özellikle son zamanlarda dur durak bilmeden yaşanan şiddetlerin artık son bulmasıydı.

Önlerinde duran pankartta ise “Vicdanını kafesleme” sloganı yer alıyordu.

Önlerinde duran pankartta ise “Vicdanını kafesleme” sloganı yer alıyordu.

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"Devlet uyuma" diyerek sözlerime başlıyorum.. Sokak hayvanlarının maruz kaldığı şiddet aşikâr.. Asla ve asla su götürmez bir gerçek.. Ya bu olmadı ama neden... Devamını Gör