Başarılı Şarkıcı Dua Lipa, ELLE Dergisi İçin Kamera Karşısına Geçti, Ortalık Alev Aldı
Başarılı Şarkıcı Dua Lipa, ELLE Dergisi İçin Kamera Karşısına Geçti, Ortalık Alev Aldı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C56L7yxMS...
'New Rules' ve 'Kiss and Make Up' gibi hit şarkılarıyla bilinen başarılı şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının saçları ve kıyafetleri ise kullanıcıları ikiye böldü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Aramızda Dua Lipa'yu duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son çıkardığı albümle birlikte adeta müzik listelerine yön veriyor.
Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için kamera karşısına geçti.
Şarkıcının kızıl saçlarıyla birlikte verdiği pozlar ortalığı adeta yaktı geçti.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
Kullanıcılar, Lipa'nın bu karelerine adeta övgüler yağdırdı!
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın