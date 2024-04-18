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Başarılı Şarkıcı Dua Lipa, ELLE Dergisi İçin Kamera Karşısına Geçti, Ortalık Alev Aldı

Başarılı Şarkıcı Dua Lipa, ELLE Dergisi İçin Kamera Karşısına Geçti, Ortalık Alev Aldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 23:15

'New Rules' ve 'Kiss and Make Up' gibi hit şarkılarıyla bilinen başarılı şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için kamera karşısına geçti. Şarkıcının saçları ve kıyafetleri ise kullanıcıları ikiye böldü!

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C56L7yxMS...
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Aramızda Dua Lipa'yu duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son çıkardığı albümle birlikte adeta müzik listelerine yön veriyor.

Aramızda Dua Lipa'yu duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son çıkardığı albümle birlikte adeta müzik listelerine yön veriyor.

Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için kamera karşısına geçti.

Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde ELLE dergisi için kamera karşısına geçti.

Şarkıcının kızıl saçlarıyla birlikte verdiği pozlar ortalığı adeta yaktı geçti.

Şarkıcının kızıl saçlarıyla birlikte verdiği pozlar ortalığı adeta yaktı geçti.

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Kullanıcılar, Lipa'nın bu karelerine adeta övgüler yağdırdı!

Kullanıcılar, Lipa'nın bu karelerine adeta övgüler yağdırdı!

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