Kimse Beğenmedi: Zendaya, 'Challengers' Filminin Basın Toplantısındaki Görünüşüyle Sınıfta Kaldı!

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya, magazin camiasının sevilen isimlerinden biri. Fakat Zendaya'nın 'Challengers' filminin basın toplantısındaki görünüşü beğenilmedi. Saçına ve kıyafetini birbirinden eleştirel yorumlar geldi.

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