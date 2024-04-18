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Kimse Beğenmedi: Zendaya, 'Challengers' Filminin Basın Toplantısındaki Görünüşüyle Sınıfta Kaldı!

Kimse Beğenmedi: Zendaya, 'Challengers' Filminin Basın Toplantısındaki Görünüşüyle Sınıfta Kaldı!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 18:22

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Zendaya, magazin camiasının sevilen isimlerinden biri. Fakat Zendaya'nın 'Challengers' filminin basın toplantısındaki görünüşü beğenilmedi. Saçına ve kıyafetini birbirinden eleştirel yorumlar geldi.

Buyurun👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C529EYcMN...
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Aramızda ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya'yı bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.

Aramızda ünlü şarkıcı ve oyuncu Zendaya'yı bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi, son zamanlarda en çok konuşulan isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız Zendaya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Challengers'ın basın toplantısına ilginç bir ayakkabıyla katılmış,

Hatırlarsanız Zendaya, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Challengers'ın basın toplantısına ilginç bir ayakkabıyla katılmış,

Akabinde de sosyal medyanın odağı olmuştu👇

Challengers filminin basın toplantısı son hız devam ediyor. Bu sefer ki basın toplantısı Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Challengers filminin basın toplantısı son hız devam ediyor. Bu sefer ki basın toplantısı Los Angeles'ta gerçekleştirildi.

Spor/Romantik türündeki filmi ise birçok hayran dört gözle bekliyor.

Spor/Romantik türündeki filmi ise birçok hayran dört gözle bekliyor.

O karelerden bazıları...👇

O karelerden bazıları...👇
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Bu yeni karelerde de sosyal medyadan birçok yorum geldi... Zendaya'nın saçı ve kıyafeti sınıfta kaldı!

Bu yeni karelerde de sosyal medyadan birçok yorum geldi... Zendaya'nın saçı ve kıyafeti sınıfta kaldı!

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