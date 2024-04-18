'Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi Bırakıyor mu?' İddiasına Astrologdan İlginç Bir Yanıt Geldi
'Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi Bırakıyor mu?' İddiasına Astrologdan İlginç Bir Yanıt Geldi
Ayça Bayrak Aydın isimli bir astrolog, ABC Gazetesi'nin ''Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'yi bırakıyor mu?' başlıklı haberine, 'Astrolojik yanıtımı veriyorum... Evet.' dedi.
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ünlü astrologların seçim dönemlerinde ya da burçlar hakkındaki birçok yorumunu okuyoruz. Bu yorumlar, gündem olmasının yanı sıra zaman zaman gerçekleşiyor ya da havada kalıyor.
Hatırlarsanız astrolog Can Aydoğmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında 'emeklilik' tahminlerinde bulunmuş ve bunun üzerine analiz yaptığı bir video yayınlamıştı.
Ayça Bayrak Aydın da bu astrologlardan bir tanesi. Kendi resmi X (Twitter) hesabında gündeme dair birçok tahminde bulunuyor.
Aydın'ın söylediklerine geçmeden önce ABC Gazetesi'nin paylaştığı bir haberden bahsedelim sizlere. Gazetenin söylediğine göre AK Parti kulisinde sarsıcı iddialar var. Bu iddialardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'yi terk etmesine dair.
Bu haberin ardından kafalarda soru işaretleri oluşmaya başladı. Bu noktada da astrolog Aydın, bu haberin paylaşıldığı gönderiyi alıntılayarak,
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Astrolojik yanıtımı veriyorum... Evet." dedi.
Ayça Bayrak Aydın, kuyumcuların kesme altın satmama kararını da önceden tahmin ettiğini ima ettiği bir gönderi de paylaşmıştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın