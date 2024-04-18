Bilimsel Araştırmaya Göre Kadınlar, 'Kaslı' Erkekler Yerine 'Göbekli' Erkekleri Tercih Ediyor
Bilimsel Araştırmaya Göre Kadınlar, 'Kaslı' Erkekler Yerine 'Göbekli' Erkekleri Tercih Ediyor
Kaynak: https://twitter.com/gusholderhaber/st...
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada kadınların, kaslı erkekler yerine göbekli erkekleri tercih ettiği öne sürüldü. Bu araştırmaya da birbirinden farklı yorumlar geldi.
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"Göbek mi yoksa kas mı?" tartışması, yılladır süregelen tartışmalardan bir tanesi. Kadınların bir kısmı göbekli erkek severken bir kısmı da kaslı erkek tercih ediyor.
Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, kadınların 'kaslı' erkekler yerine 'göbekli' erkekleri daha çekici bulduğu ortaya atıldı.
Peki göbekli erkeklerin kaslı erkeklere tercih edilmesinin sebebi ne?
Peki diğer kullanıcılar bu konu hakkında ne düşünüyor? Gelin beraber bakalım👇
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