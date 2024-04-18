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Bilimsel Araştırmaya Göre Kadınlar, 'Kaslı' Erkekler Yerine 'Göbekli' Erkekleri Tercih Ediyor

Bilimsel Araştırmaya Göre Kadınlar, 'Kaslı' Erkekler Yerine 'Göbekli' Erkekleri Tercih Ediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
18.04.2024 - 20:12

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada kadınların, kaslı erkekler yerine göbekli erkekleri tercih ettiği öne sürüldü. Bu araştırmaya da birbirinden farklı yorumlar geldi.

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Kaynak: https://twitter.com/gusholderhaber/st...
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"Göbek mi yoksa kas mı?" tartışması, yılladır süregelen tartışmalardan bir tanesi. Kadınların bir kısmı göbekli erkek severken bir kısmı da kaslı erkek tercih ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, kadınların 'kaslı' erkekler yerine 'göbekli' erkekleri daha çekici bulduğu ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde yapılan bir araştırmada, kadınların 'kaslı' erkekler yerine 'göbekli' erkekleri daha çekici bulduğu ortaya atıldı.

Peki göbekli erkeklerin kaslı erkeklere tercih edilmesinin sebebi ne?

Peki göbekli erkeklerin kaslı erkeklere tercih edilmesinin sebebi ne?

Bu, genelde insanların dış görünüşe değil daha çok duygusal çekime daha çok önem verdiğini gösteriyor.

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