Tokat Depreminin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama: "Yıkıcı Olabilir"
Tokat Depreminin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama: "Yıkıcı Olabilir"
Tokat'ta bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Samsun Nevşehir, Ordu ve Kırşehir'de de güçlü şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir can kaybı yaşanmadı.
Türkiye'de deprem denilince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
'Tokat Sulusaray’da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun'
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Türkiye'de bugün Tokat'ta saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremle yürekler yine ağza geldi.
Deprem, çevre illerden de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar sokaklara döküldü.
AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiği bilgisi aldık" paylaşımı yaptı.
Prof Dr. Naci Görür, Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇
Naci Görür, ikinci paylaşımında ise Türkiye'de depremler sonrası oluşan atmosferi eleştirdi ve "Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulun muyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz?" dedi 👇
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