Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Tokat Depreminin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama: "Yıkıcı Olabilir"

Tokat Depreminin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama: "Yıkıcı Olabilir"

Naci Görür
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 18:56 Son Güncelleme: 18.04.2024 - 19:24

Tokat'ta bugün saat 18.11'de  5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Samsun Nevşehir, Ordu ve Kırşehir'de de güçlü şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Türkiye'de deprem denilince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 

'Tokat Sulusaray’da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun' 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Türkiye'de bugün Tokat'ta saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremle yürekler yine ağza geldi.

Türkiye'de bugün Tokat'ta saat 18.11'de meydana gelen 5.6 büyüklüğünde depremle yürekler yine ağza geldi.

Deprem, çevre illerden de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar sokaklara döküldü.

Deprem, çevre illerden de güçlü şekilde hissedildi. Vatandaşlar sokaklara döküldü.

AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiği bilgisi aldık" paylaşımı yaptı.

AFAD deprem sonrası yaptığı açıklamada, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiği bilgisi aldık" paylaşımı yaptı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, depremde herhangi bir can kaybı yaşanmadığını duyurdu. 

Depremde ayrıca iki cami minaresi hasar aldı.

Prof Dr. Naci Görür, Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇

Prof Dr. Naci Görür, Tokat'ta meydana gelen deprem sonrası Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: 👇

'Tokat Sulusaray’da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun' 

Naci Görür, ikinci paylaşımında ise Türkiye'de depremler sonrası oluşan atmosferi eleştirdi ve "Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulun muyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz?" dedi 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın