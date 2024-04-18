Tokat Depreminin Ardından Naci Görür'den İlk Açıklama: "Yıkıcı Olabilir"

Tokat'ta bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Samsun Nevşehir, Ordu ve Kırşehir'de de güçlü şekilde hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre; herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Türkiye'de deprem denilince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Naci Görür, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

'Tokat Sulusaray’da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 5,1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF’ın Tokat’tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun'