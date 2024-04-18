Ekrem İmamoğlu'na Telif Davası: 'Pegasus-Kozyatağı Metrosu'

Ben bu projeyi defalarca, beş yıl boyunca Ekrem İmamoğlu’na götürdüm, sundum. Bu proje masalarda dolaştı.

Burada benim bütün haklarım çiğnenmiş oluyor.'

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