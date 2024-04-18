Ekrem İmamoğlu'na Telif Davası: 'Pegasus-Kozyatağı Metrosu'
Ekrem İmamoğlu'na Telif Davası: 'Pegasus-Kozyatağı Metrosu'
Aydın Coşkuntürk isimli bir vatandaş, sosyal alan ve duraklara şirket ismi verilmesi projesinin kendisine ait olduğunu belirterek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na telif davası açtı.
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Pegasus'un Kozyatağı Metro İstasyonu’nun isim haklarını 3 yıllığına satın alması sosyal medyada oldukça konuşulan bir konu olmuştu.
Sosyal alan ve duraklara şirket ismi verilmesini içeren bu reklam projesinin kendi fikri olduğunu savunan Aydın Coşkuntürk isimli bir vatandaş ise Ekrem İmamoğlu ve Metro İstanbul’a telif davası açtı.
Adliyede gazetecilere konuşan Coşkuntürk şu açıklamalarda bulundu: “Şu an İBB’nin kullandığı Pegasus-Kozyatağı metro durağının telif hakları tamamen şahsıma aittir."
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