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CHP Lideri Özgür Özel: "Vize Serbestisini 15 Günde Çözeriz"

CHP Lideri Özgür Özel: "Vize Serbestisini 15 Günde Çözeriz"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 17:24

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Vize serbestisinin önündeki üç engeli aşmak, CHP iktidarında 15 günlük iştir' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg temasları kapsamında CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir toplantı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg temasları kapsamında CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir toplantı yaptı.

Özgür Özel, "Vize serbestisinin önündeki üç engeli aşmak, CHP iktidarında 15 günlük iştir. Veya CHP gibi düşünenlerle birlikte 15 günlük iştir Meclis'te bu işleri halletmek" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "Vize serbestisinin önündeki üç engeli aşmak, CHP iktidarında 15 günlük iştir. Veya CHP gibi düşünenlerle birlikte 15 günlük iştir Meclis'te bu işleri halletmek" ifadelerini kullandı.

Kaynak

Temel hedeflerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını sağlamak olduğunu belirten Özel şöyle devam etti: 👇

Temel hedeflerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını sağlamak olduğunu belirten Özel şöyle devam etti: 👇

'2015 yılında Sayın Davutoğlu vize serbestisi için çalışıyorken, biz bunun için AK Parti'ye kayıtsız şartsız destek vereceğimizi söylemiştik.

İş Siyasi Ahlak Yasasına gelince, Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) gelince, terör tanımının AB standartlarında -her düşüneni, her konuşanı, her gazeteciyi, her öğrenciyi terörist ilan etmemesi için- netleştirilmesine gelen son üç kanun noktasına geldiğimizde; Erdoğan'ın dönüp ülkenin başbakanına, 'Bunları çıkarırsan bir tane il başkanı, bir tane ilçe başkanı bulamazsın.' dedi. 

Bu önemli bir itiraftı.'

"O günlerde bu üç kanunu çıkarmadılar ve ülkenin Başbakanını dahi değiştirdiler. Gitgide despotlaşan bir yönetim var. "

"O günlerde bu üç kanunu çıkarmadılar ve ülkenin Başbakanını dahi değiştirdiler. Gitgide despotlaşan bir yönetim var. "

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