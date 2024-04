CHP Lideri Özgür Özel: "Vize Serbestisini 15 Günde Çözeriz"

'2015 yılında Sayın Davutoğlu vize serbestisi için çalışıyorken, biz bunun için AK Parti'ye kayıtsız şartsız destek vereceğimizi söylemiştik.

İş Siyasi Ahlak Yasasına gelince, Kişisel Verileri Koruma Kanununa (KVKK) gelince, terör tanımının AB standartlarında -her düşüneni, her konuşanı, her gazeteciyi, her öğrenciyi terörist ilan etmemesi için- netleştirilmesine gelen son üç kanun noktasına geldiğimizde; Erdoğan'ın dönüp ülkenin başbakanına, 'Bunları çıkarırsan bir tane il başkanı, bir tane ilçe başkanı bulamazsın.' dedi.

Bu önemli bir itiraftı.'