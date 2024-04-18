CHP Lideri Özgür Özel: "Vize Serbestisini 15 Günde Çözeriz"
CHP Lideri Özgür Özel: "Vize Serbestisini 15 Günde Çözeriz"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Vize serbestisinin önündeki üç engeli aşmak, CHP iktidarında 15 günlük iştir' ifadelerini kullandı.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Strazburg temasları kapsamında CHP Strazburg Birliği üyeleriyle bir toplantı yaptı.
Özgür Özel, "Vize serbestisinin önündeki üç engeli aşmak, CHP iktidarında 15 günlük iştir. Veya CHP gibi düşünenlerle birlikte 15 günlük iştir Meclis'te bu işleri halletmek" ifadelerini kullandı.
Temel hedeflerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmasını sağlamak olduğunu belirten Özel şöyle devam etti: 👇
"O günlerde bu üç kanunu çıkarmadılar ve ülkenin Başbakanını dahi değiştirdiler. Gitgide despotlaşan bir yönetim var. "
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