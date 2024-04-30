İsrail’de Türk Turist Öldürüldü İddiası: Polise Bıçakla Saldırmış!
İsrail’de Türk Turist Öldürüldü İddiası: Polise Bıçakla Saldırmış!
İsrail’e turist olarak giden Türk vatandaşı 34 yaşındaki Hasan Saklanan isimli kişinin, polise bıçakla saldırdığı için öldürüldüğü iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gazeteci Nevzat Çiçek, Kudüs’te polise bıçakla saldırı düzenleyen ve ölüdürülen kişinin Türkiye’den turist olarak giden Hasan Saklanan isimli kişi olduğunu söyledi.
Saklanan, İsrail’e bir tur şirketi ile gitmiş ve hasta olduğunu söyleyerek gruptan ayrılarak saldırıyı gerçekleştirmiş.
Olay yerinden görüntüler 👇
👇
Hasan Saklanan canınsız bedenini olay yerinden böyle götürüldü 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın