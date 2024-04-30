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İsrail’de Türk Turist Öldürüldü İddiası: Polise Bıçakla Saldırmış!

İsrail’de Türk Turist Öldürüldü İddiası: Polise Bıçakla Saldırmış!

İsrail
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 14:12

İsrail’e turist olarak giden Türk vatandaşı 34 yaşındaki Hasan Saklanan isimli kişinin, polise bıçakla saldırdığı için öldürüldüğü iddia edildi.

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Gazeteci Nevzat Çiçek, Kudüs’te polise bıçakla saldırı düzenleyen ve ölüdürülen kişinin Türkiye’den turist olarak giden Hasan Saklanan isimli kişi olduğunu söyledi.

Gazeteci Nevzat Çiçek, Kudüs’te polise bıçakla saldırı düzenleyen ve ölüdürülen kişinin Türkiye’den turist olarak giden Hasan Saklanan isimli kişi olduğunu söyledi.

Saklanan, İsrail’e bir tur şirketi ile gitmiş ve hasta olduğunu söyleyerek gruptan ayrılarak saldırıyı gerçekleştirmiş.

Saklanan, İsrail’e bir tur şirketi ile gitmiş ve hasta olduğunu söyleyerek gruptan ayrılarak saldırıyı gerçekleştirmiş.

Olay yerinden görüntüler 👇

Olay yerinden görüntüler 👇

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Hasan Saklanan canınsız bedenini olay yerinden böyle götürüldü 👇

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