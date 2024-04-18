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Arda Güler'den Sevilla'ya Transfer Cevabı: Kırmızı Çizgisini Çekti!

Arda Güler'den Sevilla'ya Transfer Cevabı: Kırmızı Çizgisini Çekti!

transfer arda güler
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 15:37

Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in Sevilla'dan gelen kiralama teklifine soğuk baktığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılım Arda'nın kırmızı çizgisi.

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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in arzu ettiği süreyi bir türlü bulamaması transfer dedikodularını hareketlendirmiş durumda.

Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in arzu ettiği süreyi bir türlü bulamaması transfer dedikodularını hareketlendirmiş durumda.

Relevo'nun haberine göre, bu sezon LaLiga'nın alt sıralarında bulunan ancak düşme hattından da 9 puan uzakta olan Sevilla, gelecek sezon Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

Relevo'nun haberine göre, bu sezon LaLiga'nın alt sıralarında bulunan ancak düşme hattından da 9 puan uzakta olan Sevilla, gelecek sezon Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.

Kaynak

Haberde, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın Arda'yı daha önce de istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bitiremediği hatırlatıldı.

Haberde, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın Arda'yı daha önce de istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bitiremediği hatırlatıldı.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin gözüne bir türlü giremeyen Arda Güler'in bu transfere ise mesafeli olduğu öğrenildi.

Haberde Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılması durumunda bile ilk şartının Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir ekip olmasını istediği belirtildi.

Haberde Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılması durumunda bile ilk şartının Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir ekip olmasını istediği belirtildi.

Sevilla'nın ise böyle bir iddasının bulunmamasının transferi çıkmaza soktuğu ifade ediliyor. 

Peki siz Arda Güler'in performansı ve geleceği ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlarda kapsamlıca ele alalım 👇

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