Arda Güler'den Sevilla'ya Transfer Cevabı: Kırmızı Çizgisini Çekti!
Arda Güler'den Sevilla'ya Transfer Cevabı: Kırmızı Çizgisini Çekti!
Real Madrid'in Türk futbolcusu Arda Güler'in Sevilla'dan gelen kiralama teklifine soğuk baktığı iddia edildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre, Şampiyonlar Ligi'ne katılım Arda'nın kırmızı çizgisi.
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Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in arzu ettiği süreyi bir türlü bulamaması transfer dedikodularını hareketlendirmiş durumda.
Relevo'nun haberine göre, bu sezon LaLiga'nın alt sıralarında bulunan ancak düşme hattından da 9 puan uzakta olan Sevilla, gelecek sezon Arda Güler'i kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, Sevilla Sportif Direktörü Victor Orta'nın Arda'yı daha önce de istediği ancak yüksek maliyeti nedeniyle bu transferi bitiremediği hatırlatıldı.
Haberde Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılması durumunda bile ilk şartının Şampiyonlar Ligi'nde yer alan bir ekip olmasını istediği belirtildi.
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