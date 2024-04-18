Türk Fizikçi Furkan Öztürk, 175 Yıldır Çözülemeyen Gizemi Çözdüğü İçin Harvard Üniversitesi'nden Ödül Aldı
Türk Fizikçi Furkan Öztürk, 175 Yıldır Çözülemeyen Gizemi Çözdüğü İçin Harvard Üniversitesi'nden Ödül Aldı
Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği, 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı bu keşfi ile Harvard Üniversitesi'nden ödül aldı. Bu nedenle Harvard Üniversitesi'nin 'Gertrude ve Maurice Goldhaber' ödülüne layık görüldü.
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Geçtiğimiz sene Harvard Üniversitesi Fizik Bölümü'nde doktora çalışmasını tamamlama aşamasına gelen 26 yaşındaki Furkan Öztürk, 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemlerden birini ortaya çıkarmıştı.
Öztürk'ün bu keşfi bilim dünyasında büyük ses getirdi. Büyük keşfi öven Nobel ödüllü bilim insanı Jack Szostak, keşfi 'çığır açıcı' olarak tanımlamıştı.
Fransız kimyager Louis Pasteur, 1848'de yaşam için gerekli olan bazı moleküllerin, tıpkı sol ve sağ ellerde olduğu gibi birbirinin "ayna görüntüsü formlarında" bulunmasına ilişkin "homokiralite" kavramını ortaya atmış ancak bu özelliğin kökeni, 175 yıldır yapılan çalışmalara rağmen anlaşılamamıştı.
Science Advances dergisinde makaleleri yayımlanan başyazar Öztürk ve ekibi, keşifle manyetik mineraller üzerinde RNA öncüsü molekülleri kristalize ederek RNA'nın yapıtaşlarını yalnızca sağa veya sola doğru kıvrılan bir sarmal halinde elde etmeyi başardı.
Öztürk, geçen sene süreci şu şekilde anlatmıştı:
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Furkan Öztürk, bilimin 175 yıldır çözemediği, 4 milyar yıl önce yaşamın nasıl başladığına dair gizemi ortaya çıkardığı bu keşfi ile Harvard Üniversitesi'nden ödül aldı.
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