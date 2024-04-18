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Prof. Dr. Şükrü Ersoy'den Tokat Depremi Açıklaması: "Yapıların Hasar Sınırı 5.5, Bu Deprem Kritik"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'den Tokat Depremi Açıklaması: "Yapıların Hasar Sınırı 5.5, Bu Deprem Kritik"

Tokat Deprem Şükrü Ersoy
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
18.04.2024 - 19:47

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Tokat'ta depremi değerlendirdi. Şükrü Ersoy, 'Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli' ifadelerini kullandı. 

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Tokat'ta bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Samsun, Yozgat, Sivas, Ordu, Nevşehir ve birçok ilde hissedildi.

Tokat'ta bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Samsun, Yozgat, Sivas, Ordu, Nevşehir ve birçok ilde hissedildi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yozgat'ta 2 katlı bir ev yıkılırken, Sulusaray'da 5 ağırda hasar meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yozgat'ta 2 katlı bir ev yıkılırken, Sulusaray'da 5 ağırda hasar meydana geldi.

Ayrıca bazı camilerin minarelerinde hasar oluştu.

Ayrıca bazı camilerin minarelerinde hasar oluştu.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Tokat'ta depremi değerlendirdi. Şükrü Ersoy, ""Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" ifadelerini kullandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Tokat'ta depremi değerlendirdi. Şükrü Ersoy, ""Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" ifadelerini kullandı.

Şükrü Ersoy şöyle devam etti: 👇

Şükrü Ersoy şöyle devam etti: 👇

'Türkiye deprem ülkesi ve bunu kabul etmek gerekiyor. Depreme karşı dirençli şehirler yapmamız lazım. 

Bu depremler devam edecek. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok. 

Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil. 

Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır.

 Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz.'

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