Prof. Dr. Şükrü Ersoy'den Tokat Depremi Açıklaması: "Yapıların Hasar Sınırı 5.5, Bu Deprem Kritik"

'Türkiye deprem ülkesi ve bunu kabul etmek gerekiyor. Depreme karşı dirençli şehirler yapmamız lazım.

Bu depremler devam edecek. Harita üzerindeki bilgilere göre bu anakol üzerinde olmadığı için 7'nin üzerinde bir deprem olmasını normalde beklemem. Bunun garantisi yok.

Depremlerin meydana geldiği fayın uzunluğuna bakarak bu yorumu yapıyorum. 5.6 büyüklüğündeki deprem müstakil olabilir. Kuzey Anadolu Fayı'nın anakolu üzerinde değil.

Ona paralel bir fayın üzerinde. Kuzey Anadolu Fayı kadar uzunluk teşkil etmediği için çok büyük depremler oluşturmaz. Bundan sonra da deprem olacak ama daha küçük depremlerle sönümlenmesi gerekir. Bu ana depremse artçı depremler de olacaktır.

Artçı depremlerin 4'ü geçmesini beklemeyiz.'