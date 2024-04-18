Prof. Dr. Şükrü Ersoy'den Tokat Depremi Açıklaması: "Yapıların Hasar Sınırı 5.5, Bu Deprem Kritik"
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'den Tokat Depremi Açıklaması: "Yapıların Hasar Sınırı 5.5, Bu Deprem Kritik"
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Tokat'ta depremi değerlendirdi. Şükrü Ersoy, 'Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tokat'ta bugün saat 18.11'de 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Samsun, Yozgat, Sivas, Ordu, Nevşehir ve birçok ilde hissedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadı. Yozgat'ta 2 katlı bir ev yıkılırken, Sulusaray'da 5 ağırda hasar meydana geldi.
Ayrıca bazı camilerin minarelerinde hasar oluştu.
Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, CNN Türk canlı yayınında Tokat'ta depremi değerlendirdi. Şükrü Ersoy, ""Bu deprem şöyle kritik. Hissedilmekle kalmaz. Türkiye'deki yapıların hasar sınırları 5.5 başlıyor. Bu nedenle 5.6 önemli" ifadelerini kullandı.
Şükrü Ersoy şöyle devam etti: 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Allah yardımcımız olsun en ufak bir felakette yalnız kalacağız unutmayın enkaz altında yardım istemeye çalışırken bir anda internet kesilebilir.