Kur’an Kursunda Çocukları Döven İmam Gözaltına Alındı
Kur’an Kursunda Çocukları Döven İmam Gözaltına Alındı
Ağrı’nın Diyadin ilesinde Kur’an kursu öğrencilerini tekme tokat dövdüğü görüntüleri ortaya çıkan imam görevden alındı. Sosyal medyada büyük tepki gören görüntülerin ardından imamın gözaltına alındığı açıklandı.
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Diyadin’de bir Kur’an kursunda imamın çocukları tekme tokat dövmesiyle ilgili görüntülerin bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanması üzerine Diyadin Kaymakamlığı inceleme başlattı.
Kur’an kursundaki güvenlik kamera görüntülerinde şiddet uyguladığı tespit edilen ve ismi açıklanmayan imam, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince görevden uzaklaştırıldı ve gözaltına alındı.
Ağrı Valiliği’ndan olayla ilgili yapılan yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
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