Kur’an Kursunda Çocukları Döven İmam Gözaltına Alındı

“Bugün sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, ‘İmam çocukları tekme tokat dövdü’ başlıklı haber ile ilgili Valiliğimizce basın açıklaması yapılması gereği duyulmuştur. Diyadin ilçemizde görev yapan bir imamın çocuklarımıza şiddet uyguladığı iddia edilen görüntüler üzerine Diyadin Kaymakamlığımızca ivedilikle inceleme ve soruşturmaya başlanılmış olup, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince adı geçen İmam-Hatip görevden uzaklaştırılmış ve adli mercilerimizce gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”