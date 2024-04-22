Araştırmaya Göre, Erkeklerin Evlendikten Sonra IQ Seviyeleri Büyük Oranda Düşüyor
Araştırmaya Göre, Erkeklerin Evlendikten Sonra IQ Seviyeleri Büyük Oranda Düşüyor
Yeni bir araştırma, erkeklerin evlendikten sonra IQ seviyelerinin düştüğünü öne sürdü. Bekar erkeklerin ortalama IQ’sü 101 iken, evli erkeklerin ortalama IQ seviyeleri zamanla 96’a kadar düştüğü belirlendi.
Kaynak: Sıra Dışı Bilim
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Evlilik kurumu, çoğu toplumda adeta bir 'yapıtaşı' olarak görülüyor. Sizler de takdir edersiniz aile kavramı, birçok kişinin 'kutsal' olarak kabul ettiği bir olgu.
Bu nedenle de hem aile hem de evlilik konusu üzerinde birçok araştırma yapılıyor.
Bazı araştırmalar, bekârların evli çiftler kadar mutlu olduğunu ve evliliğin insanları daha mutlu ya da sağlıklı yapmadığını göstermişti.
Şimdi de yeni bir araştırma, erkeklerin evlendikten sonra IQ seviyelerinin düştüğünü öne sürdü.
Bekar erkeklerin ortalama IQ’sü 101 iken, evli erkeklerin ortalama IQ seviyeleri zamanla 96’a kadar düştüğü belirlendi.
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