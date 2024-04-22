İBB Sosyal Tesisi'ndeki İki Kişilik Adisyon, Bu Defa Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü
İBB Sosyal Tesisi'ndeki İki Kişilik Adisyon, Bu Defa Ucuzluğuyla Görenleri Hayrete Düşürdü
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Sizler de takdir edersiniz ki yükselen enflasyon ile birlikte hayat pahalılığı önüne geçilemez bir hal alıyor. Bu da hem gıda fiyatlarına hem de günlük yaşamımıza etki ediyor.
Pahalılık ve ucuzluk algımızın bozulmasıyla birlikte cebimizi kontrol edemememiz de kaçınılmaz. Hatırlarsanız Gala Köprü Altı restoranlarından birinin adisyonu gündem olmuştu.
Şimdi de İBB Beykoz Sosyal Tesisi'nde 2 kişi için ödenen 261 TL'lik adisyon gündeme geldi. Pizza, tost, sütlaç, patates tava ve çayın bulunduğu adisyon ise ucuzluğuyla tam anlamıyla görenleri hayrete düşürdü.
Kullanıcılar da bu adisyona şu şekilde yorum yaptı.👇
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