Galata Köprü Altı Restoranlarından Birine Ait Olan Adisyon "Anca Yabancılar Gider Zaten!" Dedirtecek

Günden güne cebimizi daha çok yakan zamlar haberlerine uyanmadığımız bir gün bile olmuyor. Hayat pahallığı hızla artarken bizim de aktivite yapma ya da dışarıda sevdiklerimizle bir şeyler yiyip içme planlarımız aynı kadar azalıyor. İstanbul'da ağırlıklı olarak turistlerin gittiği Galata Köprü altı restoranına ait adisyonu görünce 'Anca yabancılar gider' demekten kendinizi alamayacaksınız.