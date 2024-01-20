Galata Köprü Altı Restoranlarından Birine Ait Olan Adisyon "Anca Yabancılar Gider Zaten!" Dedirtecek
Galata Köprü Altı Restoranlarından Birine Ait Olan Adisyon "Anca Yabancılar Gider Zaten!" Dedirtecek
Günden güne cebimizi daha çok yakan zamlar haberlerine uyanmadığımız bir gün bile olmuyor. Hayat pahallığı hızla artarken bizim de aktivite yapma ya da dışarıda sevdiklerimizle bir şeyler yiyip içme planlarımız aynı kadar azalıyor. İstanbul'da ağırlıklı olarak turistlerin gittiği Galata Köprü altı restoranına ait adisyonu görünce 'Anca yabancılar gider' demekten kendinizi alamayacaksınız.
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Ülkemizde her geçen gün hızla yükselen enflasyon yüzünden alım gücü de aynı oranda düşüyor diyebiliriz.
Giyimden akaryakıta, temel gıdadan elektriğe ve doğalgaza kısacası aklınıza gelebilecek her şeye zam geliyor.
Öyle bir döneme denk geldik ki; artık dışarı çıkmak, gezmek-tozmak, alışveriş yapmak hatta arkadaşlarımızda dışarıda bir yemek yemek bile lüks hale geldi.
Dışarıda yemek yemek lüks, o artık yadsınamaz bir gerçek. Örneğin İstanbul'da deniz kenarı bir yerde yemek yemek ise neredeyse imkansız.
İstanbul'da ağırlıklı olarak yabancı turistleri tercih ettiği Galata Köprü altı restoranlarını bilirsiniz. İşte size tam da oradaki restoranlardan birine ait olduğu söylenen bir adisyonu paylaşacağım.
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Bir porsiyon adana kebabın 900 lira, bir biranın 300 lira, sevilen mezelerden haydarinin ise 350 lira olduğu mekan sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.
1. Gelin sosyal medya kullanıcılarından gelen yorunlara bir göz atalım!...
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