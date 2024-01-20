Zenginlerin Yeni Trendi; Lüks Su! Bir Şişe Lüks Suyun Fiyatı 9.500 TL

Daha önce menüsünde lüks bir şarap yerine su olan ya da herkesin su içtiği bir eğlence organize edildiği ya da su ile kadeh kaldıran bir çift gördünüz mü?

Meğer ‘Lüks Su’lar yemeklerle eşleştiriliyor, şişesini binlerce lira paralar ödeniyor hatta su tadımları yapılan farklı etkinlikler bile düzenleniyormuş.

İşte karşınızda zenginler arasındaki yeni trend: Lüks Su…