Zenginlerin Yeni Trendi; Lüks Su! Bir Şişe Lüks Suyun Fiyatı 9.500 TL
Zenginlerin Yeni Trendi; Lüks Su! Bir Şişe Lüks Suyun Fiyatı 9.500 TL
Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Daha önce menüsünde lüks bir şarap yerine su olan ya da herkesin su içtiği bir eğlence organize edildiği ya da su ile kadeh kaldıran bir çift gördünüz mü?
Meğer ‘Lüks Su’lar yemeklerle eşleştiriliyor, şişesini binlerce lira paralar ödeniyor hatta su tadımları yapılan farklı etkinlikler bile düzenleniyormuş.
İşte karşınızda zenginler arasındaki yeni trend: Lüks Su…
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Bugün dünyada yüzlerce lüks su markası ve onlar hakkında tavsiye alabileceğiniz çok sayıda uzman olduğunu biliyor muydunuz?
Tıpkı şarap tadımcıları gibi su tadımcıları da var. Onların işi farklı suları tadıp onların mineral, tat ve ağızda bıraktıkları hislerini sınıflandırmak.
Londra’da faaliyet gösteren su danışmanı ve tadım uzmanı Milin Patel, “Su yalnızca su değildir. Dünyadaki her su farklıdır ve tatları da değişiktir” diyor. Bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere eğitim veriyor, çeşitli şişelenmiş ve musluk sularını tattırıyor.
BBC’nin sorularını yanıtlayan Patel amacının insanları farklı sular ve bunların tatları konusunda eğitmek olduğunu, özellikle de genç nesle önem verdiğini söylüyor:
Buzullar veya bulutlardan alınan sular, toprakla temas etmediği için daha az çözünmüş madde barındırıyor.
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Patel dünyanın farklı bölgelerinden getirilmiş su koleksiyonuna sahip. Bunlar musluk suyundan şişesi 318 dolara (9.500 TL) kadar uzanan geniş bir yelpazede yer alıyor.
Fine Water Society (Kaliteli Su Topluluğu) her yıl Bhutan’dan Ekvador’a kadar dünyanın dört bir yanından su üreticilerini bir araya getirerek uluslararası tadım yarışmaları düzenliyor. Bu zirvelere katılanların çoğu, ücra bölgelerde üretim yapan aile şirketleri oluyor.
BBC’nin sorularını yanıtlayan Kaliteli Su Topluluğu ve Kaliteli Su Akademisi’nin kurucularından Dr. Michael Mascha “Su tadım yarışmaları başlangıçta çok saçma bir fikir gibi görülüyordu” diyor ve ekliyor:
Dünya genelinde suya erişmekte zorlanan milyarlarca insan varken bu kadar temel bir ihtiyacın üzerinden böylesine para kazanılması pek çok kişinin tepkisini çekiyor.
Birleşmiş Milletler’e göre 2022’de 2,2 milyar insanın güvenli bir su kaynağına erişimi yoktu. Bunlardan 703 milyonu ise basit bir su hizmetine bile erişemiyor.
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Bazıları da bunun bir dolandırıcılık olduğunu, normal bir suyla lüks su arasında fiyatı dışında bir fark olmadığını savunurken çevreciler de bu tür şişelenmiş suların şişelerinin genellikle çöplüklere gitmesi nedeniyle gezegene zarar verdiğini belirtiyor.
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