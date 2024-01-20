Yıllar İçinde Gereksiz Pahalanarak Bir Lüks Olup Çıkmış 17 Durum
Yıllar İçinde Gereksiz Pahalanarak Bir Lüks Olup Çıkmış 17 Durum
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Her geçen gün hayatımız daha pahalı hale gelmeye devam ediyor. Fiyatlar artarken maaşlar azalıyor ve geçim daha da zorlaşıyor. Bugün, geçmişten günümüze gereksiz pahalanmış 17 ürüne bakacağız. Siz de aklınıza gelenleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Fast food eskiden yiyebileceğin en ucuz şeylerden birisiydi, şimdiyse hem sağlıksızlar hem de aşırı pahalılar."
2. "Konser biletleri ne ara bu kadar pahalandı anlamıyorum."
3. "Evcil hayvan mamaları olsa gerek."
4. "Bizim zamanımızda bowlinge gitmek ucuz bir eğlence yöntemiydi."
5. "Günümüzde ev almak mümkün değil..."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Eskiden konserve yemek yiyebiliyorduk ama şimdi normal yemeklerle aynı hesaba geliyor."
7. "Eskiden tatillerde kayak yapmaya giderdik ama şimdi imkanı yok."
8. "Kıymanın bu kadar pahalı olması beni delirtiyor..."
9. "Eskiden birkaç kuruşa yumurta alıyorduk, şimdi fiyatlara ne oldu anlamıyorum."
10. "Günümüzde cips yemekte bir lüks oldu diyebilir miyiz?"
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "Tabii ki kiralar. Yakında evsiz de kalıcaz."
12. "Kahvaltılık gevrek fiyatlarını takip eden var mı? Aynı fiyata bütün tavuk alabiliyorsun..."
13. "Araba piyasasından bahsetmeye gerek yoktur galiba..."
14. "Bu ekonomide et yiyebilen zenginler kaldı mı?"
15. "Tereyağının bir lükse dönüşeceğini asla tahmin edemezdim."
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. "Su bile çok daha pahalı olduysa ben daha ne diyim artık..."
17. "Sebze fiyatlarını takip edebilen var mı? Her geçen ay daha da pahalanıyorlar sanki..."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda