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Yıllar İçinde Gereksiz Pahalanarak Bir Lüks Olup Çıkmış 17 Durum

Yıllar İçinde Gereksiz Pahalanarak Bir Lüks Olup Çıkmış 17 Durum

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 20:31

Her geçen gün hayatımız daha pahalı hale gelmeye devam ediyor. Fiyatlar artarken maaşlar azalıyor ve geçim daha da zorlaşıyor. Bugün, geçmişten günümüze gereksiz pahalanmış 17 ürüne bakacağız. Siz de aklınıza gelenleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Fast food eskiden yiyebileceğin en ucuz şeylerden birisiydi, şimdiyse hem sağlıksızlar hem de aşırı pahalılar."

1. "Fast food eskiden yiyebileceğin en ucuz şeylerden birisiydi, şimdiyse hem sağlıksızlar hem de aşırı pahalılar."

2. "Konser biletleri ne ara bu kadar pahalandı anlamıyorum."

2. "Konser biletleri ne ara bu kadar pahalandı anlamıyorum."

3. "Evcil hayvan mamaları olsa gerek."

3. "Evcil hayvan mamaları olsa gerek."

'Neredeyse insan yemeği kadar pahalılar.'

4. "Bizim zamanımızda bowlinge gitmek ucuz bir eğlence yöntemiydi."

4. "Bizim zamanımızda bowlinge gitmek ucuz bir eğlence yöntemiydi."

'Şimdi yetişkinler için bile çok pahalı.'

5. "Günümüzde ev almak mümkün değil..."

5. "Günümüzde ev almak mümkün değil..."

'Hayatımın sonuna kadar kiracı kalacağım galiba.'

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6. "Eskiden konserve yemek yiyebiliyorduk ama şimdi normal yemeklerle aynı hesaba geliyor."

6. "Eskiden konserve yemek yiyebiliyorduk ama şimdi normal yemeklerle aynı hesaba geliyor."

'Hele konserve balık fiyatlarına ne olmuş öyle...'

7. "Eskiden tatillerde kayak yapmaya giderdik ama şimdi imkanı yok."

'Zevkini turistler çıkarıyor valla.'

8. "Kıymanın bu kadar pahalı olması beni delirtiyor..."

8. "Kıymanın bu kadar pahalı olması beni delirtiyor..."

9. "Eskiden birkaç kuruşa yumurta alıyorduk, şimdi fiyatlara ne oldu anlamıyorum."

9. "Eskiden birkaç kuruşa yumurta alıyorduk, şimdi fiyatlara ne oldu anlamıyorum."

'Tavuk aynı tavuk aslında...'

10. "Günümüzde cips yemekte bir lüks oldu diyebilir miyiz?"

10. "Günümüzde cips yemekte bir lüks oldu diyebilir miyiz?"
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11. "Tabii ki kiralar. Yakında evsiz de kalıcaz."

11. "Tabii ki kiralar. Yakında evsiz de kalıcaz."

12. "Kahvaltılık gevrek fiyatlarını takip eden var mı? Aynı fiyata bütün tavuk alabiliyorsun..."

12. "Kahvaltılık gevrek fiyatlarını takip eden var mı? Aynı fiyata bütün tavuk alabiliyorsun..."

13. "Araba piyasasından bahsetmeye gerek yoktur galiba..."

13. "Araba piyasasından bahsetmeye gerek yoktur galiba..."

'Birkaç yıl önce araba almamış olsam bir daha asla alamazdım heralde.'

14. "Bu ekonomide et yiyebilen zenginler kaldı mı?"

14. "Bu ekonomide et yiyebilen zenginler kaldı mı?"

15. "Tereyağının bir lükse dönüşeceğini asla tahmin edemezdim."

15. "Tereyağının bir lükse dönüşeceğini asla tahmin edemezdim."
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16. "Su bile çok daha pahalı olduysa ben daha ne diyim artık..."

17. "Sebze fiyatlarını takip edebilen var mı? Her geçen ay daha da pahalanıyorlar sanki..."

17. "Sebze fiyatlarını takip edebilen var mı? Her geçen ay daha da pahalanıyorlar sanki..."

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