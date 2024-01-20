Yıllar İçinde Gereksiz Pahalanarak Bir Lüks Olup Çıkmış 17 Durum

Her geçen gün hayatımız daha pahalı hale gelmeye devam ediyor. Fiyatlar artarken maaşlar azalıyor ve geçim daha da zorlaşıyor. Bugün, geçmişten günümüze gereksiz pahalanmış 17 ürüne bakacağız. Siz de aklınıza gelenleri bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.