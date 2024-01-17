Dışarıda Yemek Lüks Oldu: Kişi Başı Yemek Fiyatları Müşteri Kaçırıyor Maliyetler Kurtarmıyor!
Dışarıda Yemek Lüks Oldu: Kişi Başı Yemek Fiyatları Müşteri Kaçırıyor Maliyetler Kurtarmıyor!
Yüksek enflasyonla düşen alım gücü, yoğun yaşayan metropol ve beyaz yaka çalışanların yemek için dışarıda yemeyi çözüm olarak görmesini lüks hale getirdi. Gıda fiyatlarında dünyadaki gerilemeye karşı Türkiye'de artan enflasyon, nominal olarak yükselen emek maliyeti yanında kira, elektrik ve su gibi maliyetler de birleşince dışarda yemek yemenin kişi başı faturası 300 liraları buluyor. Alım gücü eriyen maaşlar karşısında da dışarıda yemek yiyenler azalıyor.
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Bir esnaf lokantasında en temel ürünlerden olan mercimek çorbasının fiyatı 50 liranın üzerine çıkarken, gıda sektör temsilcileri de son aylarda müşterilerinin yüzde 20'ye yakın azaldığını açıklıyor.
Ortalama bir balıkçıda kişi başı fiyat 3 ila 5 bin liraya çıkarken, et fiyatları da 2023'te yüzde 100'ün üzerinde arttı ve artmaya da devam ediyor.
Sosyal medyada da verilen örnekler, hem fiyatların fahiş olduğunu hem de bu ortamda müşteri azalacağından yeme-içme sektöründe zorlukların baş göstereceğini ortaya koydu.
İşte sosyal medyada dışarıda yeme içmenin pahalı olmasıyla ilgili örnekler ve yorumların bir kısmı.
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Siz dışarıdaki yeme-içme fiyatları için ne düşünüyorsunuz?
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