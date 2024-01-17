Dışarıda Yemek Lüks Oldu: Kişi Başı Yemek Fiyatları Müşteri Kaçırıyor Maliyetler Kurtarmıyor!

Yüksek enflasyonla düşen alım gücü, yoğun yaşayan metropol ve beyaz yaka çalışanların yemek için dışarıda yemeyi çözüm olarak görmesini lüks hale getirdi. Gıda fiyatlarında dünyadaki gerilemeye karşı Türkiye'de artan enflasyon, nominal olarak yükselen emek maliyeti yanında kira, elektrik ve su gibi maliyetler de birleşince dışarda yemek yemenin kişi başı faturası 300 liraları buluyor. Alım gücü eriyen maaşlar karşısında da dışarıda yemek yiyenler azalıyor.