Özel Okul Fiyatlarına İsyan Büyüyor: Yüzde 100'den Fazla Zam Yapan Okullar Eğitimi Sorgulattı!

Özellikle metropollerde mesai saatleriyle uyumlu olan özel okullar, yabancı dil ve teknoloji gibi eğitimlerle de öne çıkarken, bir 'paket' program sunarak aileleri kendine çekiyor.

2021'den bu yana özel okul fiyatları da içinde eğitim, aktivite, kırtasiye ve yemek gibi birçok şey içerdiğinden yükselişleriyle dikkat çekiyor. Ancak 'müşteri' ya da veli kitlesi ağırlıklı beyaz yaka olan okulları talep eden kitlenin ücret seviyelerindeki erime de durumu zorlaştırıyor.