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Özel Okul Fiyatlarına İsyan Büyüyor: Yüzde 100'den Fazla Zam Yapan Okullar Eğitimi Sorgulattı!

Özel Okul Fiyatlarına İsyan Büyüyor: Yüzde 100'den Fazla Zam Yapan Okullar Eğitimi Sorgulattı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
17.01.2024 - 10:22

Özel okullar son yıllarda artan enflasyonla fiyat artışlarını bir şekilde Mili Eğitim'in sınırlarına uygun yaparken, 2024-2025 eğitim dönemi erken kayıtlarının açıklandığı şu günlerde olay çığırından çıkmış bir hal aldı. Özel okul fiyatları için ünlü bir velinin de isyanı tartışmaları başlattı.

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Türkiye'de eğitimde değişkenlik uzun yıllardır süregelirken, son yıllarda "özel okullaşma" oranı da bir hayli yüksek oldu.

Türkiye'de eğitimde değişkenlik uzun yıllardır süregelirken, son yıllarda "özel okullaşma" oranı da bir hayli yüksek oldu.

Özellikle metropollerde mesai saatleriyle uyumlu olan özel okullar, yabancı dil ve teknoloji gibi eğitimlerle de öne çıkarken, bir 'paket' program sunarak aileleri kendine çekiyor. 

2021'den bu yana özel okul fiyatları da içinde eğitim, aktivite, kırtasiye ve yemek gibi birçok şey içerdiğinden yükselişleriyle dikkat çekiyor. Ancak 'müşteri' ya da veli kitlesi ağırlıklı beyaz yaka olan okulları talep eden kitlenin ücret seviyelerindeki erime de durumu zorlaştırıyor.

Son yıllarda çok tartışılan özel okul fiyatları MEB tarafından (ÜFE+TÜFE)/2 olarak belirlense de buna uyan okul bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Özellikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen fiyatları gören veliler kara kara düşünüyor.

Son yıllarda çok tartışılan özel okul fiyatları MEB tarafından (ÜFE+TÜFE)/2 olarak belirlense de buna uyan okul bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Özellikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen fiyatları gören veliler kara kara düşünüyor.

Birçok velinin isyanı haklı serzenişlere dönüşürken, iyi bir yabancı dil, teknoloji eğitimi alması, okul saatlerinin mesai saatleriyle uyum sağlaması, güvende ve yakın takipte olmasını istedikleri çocukları için ödemeleri gereken miktar arşa ulaştı.

Özel okul fiyatlarına isyan edenlerden biri de ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu oldu. 450 bin TL'yi duyanın gözü açılıyor!

Özel okul fiyatlarına isyan edenlerden biri de ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu oldu. 450 bin TL'yi duyanın gözü açılıyor!
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Bir yandan Birçok okulda geçen yıl 100-150 bin lira olan eğitim ücretleri 450 bin liralara,

Bir yandan Birçok okulda geçen yıl 100-150 bin lira olan eğitim ücretleri 450 bin liralara,
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Daha mütevazı ya da butik olan okullarda dahi 200 bin liraların rayiç olduğu biliniyor.

Daha mütevazı ya da butik olan okullarda dahi 200 bin liraların rayiç olduğu biliniyor.
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Yıllık bu ücreti ortalamaya dökerek 4 yıllık bir ilkokul eğitiminin,

Yıllık bu ücreti ortalamaya dökerek 4 yıllık bir ilkokul eğitiminin,
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Bir ev parasına dönüşeceğini tahmin etmek zor olmazken,

Bir ev parasına dönüşeceğini tahmin etmek zor olmazken,
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Eğitim alanların gelirlerinin giderek düşmesi de

Eğitim alanların gelirlerinin giderek düşmesi de
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Aileleri "anam, babam" usulü devlet okullarına yönlendireceğini öngörmek de kahin olmayı gerektirmiyor.

Aileleri "anam, babam" usulü devlet okullarına yönlendireceğini öngörmek de kahin olmayı gerektirmiyor.
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Bu ortamda aileler ikilemde kalırken,

Bu ortamda aileler ikilemde kalırken,
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Geleceğe yönelik yatırım yapmak isteyenleri de zor günler bekliyor.

Geleceğe yönelik yatırım yapmak isteyenleri de zor günler bekliyor.
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Öğretmenlerin de özel okullardaki durumları düşünülünce,

Öğretmenlerin de özel okullardaki durumları düşünülünce,
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Sistemin sorunları haricinde alınabilecek eğitim hizmetinin kalitesi de bu noktada sorgulanıyor.

Sistemin sorunları haricinde alınabilecek eğitim hizmetinin kalitesi de bu noktada sorgulanıyor.
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Özel eğitimin içeriğinin aile için mi, çocuk için mi iyi olduğu sorusu bir yanda,

Özel eğitimin içeriğinin aile için mi, çocuk için mi iyi olduğu sorusu bir yanda,
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Özel okul isyanının bu yıl büyüyeceğini öngörmek zor değil.

Özel okul isyanının bu yıl büyüyeceğini öngörmek zor değil.
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Diğer yanda da bu maliyetlerin kendilerini kurtarmadığını söyleyen okullar varken,

Diğer yanda da bu maliyetlerin kendilerini kurtarmadığını söyleyen okullar varken,
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Gelecek yıl eğitim sisteminde belki de manzara değişecektir.

Gelecek yıl eğitim sisteminde belki de manzara değişecektir.
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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