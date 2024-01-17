Özel Okul Fiyatlarına İsyan Büyüyor: Yüzde 100'den Fazla Zam Yapan Okullar Eğitimi Sorgulattı!
Özel Okul Fiyatlarına İsyan Büyüyor: Yüzde 100'den Fazla Zam Yapan Okullar Eğitimi Sorgulattı!
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Türkiye'de eğitimde değişkenlik uzun yıllardır süregelirken, son yıllarda "özel okullaşma" oranı da bir hayli yüksek oldu.
Son yıllarda çok tartışılan özel okul fiyatları MEB tarafından (ÜFE+TÜFE)/2 olarak belirlense de buna uyan okul bulmak samanlıkta iğne aramaya benziyor. Özellikle 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için belirlenen fiyatları gören veliler kara kara düşünüyor.
Özel okul fiyatlarına isyan edenlerden biri de ünlü sunucu Simge Fıstıkoğlu oldu. 450 bin TL'yi duyanın gözü açılıyor!
Bir yandan Birçok okulda geçen yıl 100-150 bin lira olan eğitim ücretleri 450 bin liralara,
Daha mütevazı ya da butik olan okullarda dahi 200 bin liraların rayiç olduğu biliniyor.
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Yıllık bu ücreti ortalamaya dökerek 4 yıllık bir ilkokul eğitiminin,
Bir ev parasına dönüşeceğini tahmin etmek zor olmazken,
Eğitim alanların gelirlerinin giderek düşmesi de
Aileleri "anam, babam" usulü devlet okullarına yönlendireceğini öngörmek de kahin olmayı gerektirmiyor.
Bu ortamda aileler ikilemde kalırken,
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Geleceğe yönelik yatırım yapmak isteyenleri de zor günler bekliyor.
Öğretmenlerin de özel okullardaki durumları düşünülünce,
Sistemin sorunları haricinde alınabilecek eğitim hizmetinin kalitesi de bu noktada sorgulanıyor.
Özel eğitimin içeriğinin aile için mi, çocuk için mi iyi olduğu sorusu bir yanda,
Özel okul isyanının bu yıl büyüyeceğini öngörmek zor değil.
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Diğer yanda da bu maliyetlerin kendilerini kurtarmadığını söyleyen okullar varken,
Gelecek yıl eğitim sisteminde belki de manzara değişecektir.
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