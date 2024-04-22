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Araştırmaya Göre, IQ'su Yüksek Olan Kişilerin Vejetaryen Olma Olasılıkları Daha Yüksek!

Araştırmaya Göre, IQ'su Yüksek Olan Kişilerin Vejetaryen Olma Olasılıkları Daha Yüksek!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
22.04.2024 - 22:51

Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir Twitter hesabı, 'Zeki insanların vejetaryen olma olasılığı daha yüksek.' notuyla bir bilimsel araştırmayı paylaştı. Araştırmanın detaylarına gelin beraber bakalım👇

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Vegan ya da vejetaryen beslenme şekilleri, uzun zamandır büyük bir tartışma konusu.

Vegan ya da vejetaryen beslenme şekilleri, uzun zamandır büyük bir tartışma konusu.

Peki bilimsel araştırmalar bu konu hakkında ne söylüyor?

Peki bilimsel araştırmalar bu konu hakkında ne söylüyor?

Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir Twitter hesabı, 'Zeki insanların vejetaryen olma olasılığı daha yüksek.' notuyla bir bilimsel araştırmayı paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Gilles Deleuze isimli bir Twitter hesabı, 'Zeki insanların vejetaryen olma olasılığı daha yüksek.' notuyla bir bilimsel araştırmayı paylaştı.
twitter.com

Araştırmada, küçüklükte IQ seviyesi yüksek olan kişilerin yetişkinlikte vejetaryen olma olasılığının yüksek olduğu öne sürülüyor.

Araştırmada, küçüklükte IQ seviyesi yüksek olan kişilerin yetişkinlikte vejetaryen olma olasılığının yüksek olduğu öne sürülüyor.

Peki diğer kişiler bu konu hakkında ne söylüyor? Gelin beraber bakalım👇

Peki diğer kişiler bu konu hakkında ne söylüyor? Gelin beraber bakalım👇
twitter.com
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twitter.com
twitter.com
twitter.com
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