Emrah Safa Gürkan Cevapladı: Moğol Hükümdarı Cengiz Han 40 Milyon Kişiyi Öldürdü mü?

Cengiz Han, 12. yüzyılda yaşamış ve tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurarak Moğol İmparatorluğu'nun temellerini atmış bir hükümdardı. Birçok insanın sorduğu 'Cengiz Han kaç kişiyi öldürdü?' ve 'Cengiz Han gerçekten 40 milyon kişi öldürdü mü?' soruları ise en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Cevabını ise Prof Dr. Emrah Safa Gürkan verdi.

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