Emrah Safa Gürkan Cevapladı: Moğol Hükümdarı Cengiz Han 40 Milyon Kişiyi Öldürdü mü?
Emrah Safa Gürkan Cevapladı: Moğol Hükümdarı Cengiz Han 40 Milyon Kişiyi Öldürdü mü?
Cengiz Han, 12. yüzyılda yaşamış ve tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurarak Moğol İmparatorluğu'nun temellerini atmış bir hükümdardı. Birçok insanın sorduğu 'Cengiz Han kaç kişiyi öldürdü?' ve 'Cengiz Han gerçekten 40 milyon kişi öldürdü mü?' soruları ise en çok konuşulan konulardan bir tanesi. Cevabını ise Prof Dr. Emrah Safa Gürkan verdi.
Buyrun👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cengiz Han, 12. yüzyılda yaşamış ve tarihin en büyük imparatorluklarından birini kurarak Moğol İmparatorluğu'nun temellerini atmış bir hükümdardı.
Cengiz Han'ın liderliği altında Moğol İmparatorluğu, genişlemesi ve yönetimiyle dünya tarihinde büyük bir etki bırakmış ve Orta Asya'nın yanı sıra Çin, Orta Doğu ve Avrupa'nın büyük bir kısmını kapsayan devasa bir imparatorluk haline gelmiştir.
Hükümdarın yaşadığı süreçte birçok insanı öldürdüğü konuşulsa da, tarihçiler ve diğer tarih tutkunları arasında büyük bir belirsizlik var.
Örneğin bazı kaynaklar Cengiz Han'ın dünyanın yüzde 11'ini öldürdüğünü dile getiriyor.
Peki gerçekten öyle mi? Prof. Dr. Emrah Safa Gürkan, bu konuyu şu şekilde açıklıyor.👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın