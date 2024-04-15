Düşman Başına Dedirten Cinsten: Gaddarlıkta Adeta Çığır Açmış Tarihteki En Zalim ve Korkunç 14 Kraliçe
Düşman Başına Dedirten Cinsten: Gaddarlıkta Adeta Çığır Açmış Tarihteki En Zalim ve Korkunç 14 Kraliçe
Kaynak: https://www.ranker.com/list/most-ruth...
Geçmişten günümüze birçok kraliçe ve imparatoriçe oldu. Tabii ki bu hükümdarların hepsi halklarını adil ve toz pembe bakılabilecek bir şekilde yönetmediler. Gelin neler yapmışlar birlikte bakalım.
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1. Elizabeth Bathory, Macaristan’ın en ünlü seri katillerinden birisiydi.
2. Irene, Bizans İmparatorluğu’nda 797 ile 802 yılları arasında hüküm süren bir kadındı.
3. Çin İmparatoriçesi Wu Zetian, Çin tarihinde en yüksek güce sahip olan tek kadındır.
4. Mary , boşuna “Kanlı Mary” lakabını almadı. Kendisi 1553 yılında İngiltere tahtına çıkan Katolik bir kraliçeydi ancak hükümdarlığı sadece beş yıl sürdü.
5. Madagaskar Kraliçesi Ranavalona, 1828 ile 1861 yılları arasında Madagaskar’ın hükümdarıydı.
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6. Soissons kraliçesi Fredegund, kocasının eski eşini öldürdü ve ardından kız kardeşini hedef aldı.
7. Kraliçe Isabella, 1451 ile 1504 yılları arasında Kral Ferdinand ile birlikte İspanya’yı ortaklaşa yönetti.
8. Kiev prensesi Olga, Ukraynalı bir prenses ve Rus tarihindeki ilk kadın hükümdardır.
9. Roma İmparatoriçesi Julia Agrippina hırslı biri olarak biliniyordu.
10. Elizabeth I, üvey kardeşi olan Mary Tudor'un ardından İngiltere tahtına çıktı. Mary, katolikliği ülkede yeniden hakim kılmaya çalışmış ve protestanları baskı altına almıştı.
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11. Büyük Catherine, Rusya'ya ilk geldiğinde onun bir Alman prensesi olduğunu bile kimse bilmiyordu.
12. Kurnazlığı ve güzelliği ile ün salmış Cleopatra, antik dünyanın en ünlü hükümdarlarından biriydi.
13. Fransa Prensesi Isabella ile İngiltere kralı ikinci Edward'ın ilişkisi oldukça karmaşıktı. Karşıt siyasi görüşleri ve birbirlerine güvensizlik nedeniyle ilişkileri son buldu.
14. Jhansi Ranisi olarak bilinen Rani Lakshmibai, 1857'deki İngiliz zulmüne karşı ayaklanmaya katılmasıyla biliniyor.
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