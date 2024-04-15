Düşman Başına Dedirten Cinsten: Gaddarlıkta Adeta Çığır Açmış Tarihteki En Zalim ve Korkunç 14 Kraliçe

Rusya'da pek sevilmeyen bir lider olan Çar üçüncü Petro ile evlendirildi. Ortodoks kilisesi ile ters düşmüştü ve hatta kendi karısı bile anılarında onu zayıf fikirli bir sarhoş olarak tanımlardı. Catherine, Grigory Orlov adında biriyle sevgili oldu ve birlikte ülkenin askeri liderliğini etkileyerek kocasını devirebildiler. Yetenekli bir at binicisi olan Catherine, 14 bin kişilik bir asker birliğini bizzat yöneterek çarı devirdi. Ardından erkek kıyafeti giyip kendini Rusya imparatoriçesi ilan etti.