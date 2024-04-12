Erkekler Tarafından Söylendiğinde Kadınları Çileden Çıkaran 15 Söz
Erkekler Tarafından Söylendiğinde Kadınları Çileden Çıkaran 15 Söz
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Aynı durumun tersi de geçerli olabileceği gibi bazen erkeklerin ağzından kadınların hiç hoşlanmayacağı sözler çıkabilir. Gelin bunlar nelermiş birlikte bakalım!
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1. ‘Sakin ol' demek karşıdaki kişiyi sakinleştirmeye çalışıyorsanız söylemek için tehlikeli bir söz olabilir."
2. “Annen/ Annem gibisin türevi cümleler kurmaktan kaçınmak gerek."
3. ‘Regl dönemin mi yakın?' sorusu kadınları kesinlikle çileden çıkarıyor."
4. ‘Bize 'Gülümse biraz' demeyin."
5. “Kilomuz hakkında yorum yapmanızdan hiç hoşlanmıyoruz."
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6. ‘Neden bu kadar duygusalsın?' demek."
7. “ Kadın demek yerine ‘bayan' denilmesi bazı insanların hiç hoşuna gitmiyor."
8. ‘Seni kırıyorsam özür dilerim ama...' ile başlayan her cümle."
9. “İşini kendi bile nasıl yapacağını bilmiyorken ‘Sana yardım edeyim.' demek."
10. “Genellikle çoğu zaman dediklerinden çok nasıl dedikleri önemli oluyor."
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11. ‘Paranoyaklık yapıyorsun!' lafını duymaktan nefret ediyorum."
12. “Daha çok elbise giymem gerektiğini söylemesi. Bırak da ne giyeceğime kendim karar vereyim."
13. ‘Sen yorgun musun?' demek."
14. “En ufak bir kısa cevapta “Yoksa sen bana trip mi atıyorsun?' demek."
15. 'O kadar da büyütülecek bir şey yok.' demek. Var ki bu kadar sinirlerim bozuluyor.''
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