Erkekler Hakkında Doğru Olduğuna Neredeyse Gözü Kapalı İnanılan 17 Hurafe
Erkekler Hakkında Doğru Olduğuna Neredeyse Gözü Kapalı İnanılan 17 Hurafe
Kaynak: https://www.boredpanda.com/women-untr...
Birçok kadının doğru olduğunu düşündükleri ancak erkekle hakkında pek doğru olmayan 17 yanlış düşünce erkeklere olan bakış açınızı tamamen değiştirecek.
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1. '''Erkek' işi olan işleri kadınların yapmasına karşılar''
2. ''Eğer bir erkek seninle kavga ediyorsa senden hoşlanıyordur.''
3. ''Erkeklerin duyguları yoktur.''
4. ''Eğer bir erkek sizden ayrılıyorsa aşık olmaktan korkuyordur.''
5. ''Kadınlar çok konuşkandır, erkekler daha sessiz.''
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6. ''Erkeklerin aklı hep cinsellikte.''
7. ''Erkekler temizlik yapmaz.''
8. ''Erkekler çok egolu ve özgüvenli.''
9. ''Tüm erkekler tamir işlerinden anlar.''
10. ''Erkekler zayıf kadınlardan hoşlanır.''
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11. ''Erkekler çiçek sevmezler.''
12. ''Erkekler dedikodu yapmazlar.''
13. ''Erkekler hiç bir şeyi tatlı bulmazlar.''
14. ''Erkekler yemek yapmayı bilmezler.''
15. ''Erkekler aşık olmazlar.''
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16. ''Erkekler kadınlar ile arkadaş olamazlar.''
17. ''Erkeklerin hepsi aynı.''
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