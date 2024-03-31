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Erkekler Hakkında Doğru Olduğuna Neredeyse Gözü Kapalı İnanılan 17 Hurafe

Erkekler Hakkında Doğru Olduğuna Neredeyse Gözü Kapalı İnanılan 17 Hurafe

Duru
Duru - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 11:01

Birçok kadının doğru olduğunu düşündükleri ancak erkekle hakkında pek doğru olmayan 17 yanlış düşünce erkeklere olan bakış açınızı tamamen değiştirecek.

Kaynak: https://www.boredpanda.com/women-untr...
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1. '''Erkek' işi olan işleri kadınların yapmasına karşılar''

1. '''Erkek' işi olan işleri kadınların yapmasına karşılar''

''Aslında erkekler kadınların tamir işi gibi işleri yapmalarına karşı değiller.  Erkekler bir kadın, ağır bir iş yapmaya kalktığında daha çok destek amaçlı yaklaşıyor.''

2. ''Eğer bir erkek seninle kavga ediyorsa senden hoşlanıyordur.''

2. ''Eğer bir erkek seninle kavga ediyorsa senden hoşlanıyordur.''

''Bu tamamen yanlış bir bilgi, size sataşan insanları çevrenizden uzak tutmalısınız.''

3. ''Erkeklerin duyguları yoktur.''

3. ''Erkeklerin duyguları yoktur.''

''Erkekler de kadınlar gibi duygusaldır. Sadece toplum baskısı yüzünden göstermekten çekiniyorlar.''

4. ''Eğer bir erkek sizden ayrılıyorsa aşık olmaktan korkuyordur.''

4. ''Eğer bir erkek sizden ayrılıyorsa aşık olmaktan korkuyordur.''

''Arkadaşlar birbirlerini bazen böyle avutsa da, bu sadece o kişinin artık sizden hoşlanmadığı anlamına geliyordur.''

5. ''Kadınlar çok konuşkandır, erkekler daha sessiz.''

5. ''Kadınlar çok konuşkandır, erkekler daha sessiz.''

''Hiç bir erkekle oturup sohbet ettiniz mi? Erkekler de kadınlar kadar konuşkan olabilir.''

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6. ''Erkeklerin aklı hep cinsellikte.''

6. ''Erkeklerin aklı hep cinsellikte.''

''Kadınlar da erkekler de eşit derecede cinsellik düşünür, hatta erkekler bu duruma daha duygusal bile bakıyor.''

7. ''Erkekler temizlik yapmaz.''

7. ''Erkekler temizlik yapmaz.''

''Doğrusu bir erkeğin ne kadar temiz ve düzenli olabileceğini bilseydiniz çok şaşırırdınız.''

8. ''Erkekler çok egolu ve özgüvenli.''

8. ''Erkekler çok egolu ve özgüvenli.''

''Erkekler de özgüvensiz hissedebilir ve kendilerini beğenmeyebilirler. Sadece dışarıya karşı bunu yansıtmamaya çalışıyorlar.''

9. ''Tüm erkekler tamir işlerinden anlar.''

9. ''Tüm erkekler tamir işlerinden anlar.''

''Çoğu erkek anlıyor diye tüm erkekler tamir işlerinden anlamak zorunda değildir.''

10. ''Erkekler zayıf kadınlardan hoşlanır.''

10. ''Erkekler zayıf kadınlardan hoşlanır.''

''Zayıf kadınlardan etkilenmeyen çok fazla erkek ile tanıştım. Erkekler sırf zayıf diye o kadından hoşlanmaz.''

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11. ''Erkekler çiçek sevmezler.''

11. ''Erkekler çiçek sevmezler.''

''Hayır, aslında erkekler de çiçek seviyorlar.''

12. ''Erkekler dedikodu yapmazlar.''

12. ''Erkekler dedikodu yapmazlar.''

''Erkekler ennnnn büyük dedikoduculardır, ve bundan çok zevk alıyorlar.''

13. ''Erkekler hiç bir şeyi tatlı bulmazlar.''

13. ''Erkekler hiç bir şeyi tatlı bulmazlar.''

''Etrafınızdaki erkekler daha sert gözükmeye çalışıyor olabilir ama erkekler de yavru köpekleri, minik kedileri ve bir çok şeyi tatlı buluyor.''

14. ''Erkekler yemek yapmayı bilmezler.''

14. ''Erkekler yemek yapmayı bilmezler.''

''Evet belki çoğu erkek yemek yapmayı öğrenmemiş olabilir ama bir çoğu da yemek yapmayı biliyorlar.''

15. ''Erkekler aşık olmazlar.''

15. ''Erkekler aşık olmazlar.''

''Erkekler de aşık olabilir ve sevebilirler. Onların da duyguları var.''

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16. ''Erkekler kadınlar ile arkadaş olamazlar.''

16. ''Erkekler kadınlar ile arkadaş olamazlar.''

''Erkekler tanıştıkları tüm kadınlara potansiyel sevgili gözüyle bakmıyorlar.  Tabii ki bir erkek ile bir kadın arkadaş olabilir.''

17. ''Erkeklerin hepsi aynı.''

17. ''Erkeklerin hepsi aynı.''

''Hayır erkeklerin hepsi farklı ve kendine has kişilikleri vardır, tıpkı kadınlar gibi.''

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