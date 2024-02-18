Zaaflarına Yenik Düşerek Para Harcamaktan Vazgeçemedikleri Ürünleri Paylaşan 15 Kişi
Zaaflarına Yenik Düşerek Para Harcamaktan Vazgeçemedikleri Ürünleri Paylaşan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazen anlık hislerimize kapılıp paramızı aslında ihtiyacımız olmayan ve garip şeylere harcayabiliyoruz. Gelin insanlar parasını ne gibi garip şeylere harcamışlar bakalım!
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1. ''Dönem dönem bazı renklerin moda olduğunu bilirsiniz. O dönem de trend lila rengiydi.''
2. ''Yani bu o kadar saçma sayılmaz çünkü bunu sağlıklı olmak adına yapıyorum.''
3. ''Piyango.''
4. ''Oyunlara para yatırmaktan vazgeçemiyorum.''
5. ''Çanta almadan duramıyorum.''
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6. ''Asla gitmediğim bir spor salonuna üyelik yaptırdım.''
7. ''Çocukken tüm biriktirdiğim harçlığımı havaifişeğe harcadım.''
8. ''Flört uygulamasında bir yıllık Premium üyelik aldım.''
9. ''Başka bir ülkenin parasına çok fazla yatırım yaptım.''
10. ''Candy Crush'ta canımı yenilemek için oldukça para harcadım...''
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11. ''Steam deck aldım ama neredeyse hiç kullanmadım.''
12. ''İçinde yaklaşık 80 civarı renk olan bir far paleti aldım ve hiç kullanmadım.''
13. ''Bir sürü lego seti aldım ama hiç birinin yüzüne bile bakmadım.''
14. ''Sadece bana özel olabilecek ürünleri alma takıntım var.''
15. ''Kendime çok sevimli lens kapları aldım.''
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