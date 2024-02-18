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Zaaflarına Yenik Düşerek Para Harcamaktan Vazgeçemedikleri Ürünleri Paylaşan 15 Kişi

Zaaflarına Yenik Düşerek Para Harcamaktan Vazgeçemedikleri Ürünleri Paylaşan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 23:16

Bazen anlık hislerimize kapılıp paramızı aslında ihtiyacımız olmayan ve garip şeylere harcayabiliyoruz. Gelin insanlar parasını ne gibi garip şeylere harcamışlar bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Dönem dönem bazı renklerin moda olduğunu bilirsiniz. O dönem de trend lila rengiydi.''

1. ''Dönem dönem bazı renklerin moda olduğunu bilirsiniz. O dönem de trend lila rengiydi.''

''Çok pahalı ve alışılmadık bir tarza sahip bir pantolon aldım ama sadece bir kere giydim.''

2. ''Yani bu o kadar saçma sayılmaz çünkü bunu sağlıklı olmak adına yapıyorum.''

2. ''Yani bu o kadar saçma sayılmaz çünkü bunu sağlıklı olmak adına yapıyorum.''

''Marketten sebze ve meyve alıyorum ama yemiyorum. Dolayısıyla bozuluyorlar.''

3. ''Piyango.''

3. ''Piyango.''

''Bana çıkmayacağını bilmeme rağmen inatla almaktan vazgeçemiyorum.''

4. ''Oyunlara para yatırmaktan vazgeçemiyorum.''

4. ''Oyunlara para yatırmaktan vazgeçemiyorum.''

''Sonra da olan cebime oluyor.''

5. ''Çanta almadan duramıyorum.''

5. ''Çanta almadan duramıyorum.''

''Evde bir yığın çantam var ama yenisini almamak için kendime asla engel olamıyorum.''

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6. ''Asla gitmediğim bir spor salonuna üyelik yaptırdım.''

6. ''Asla gitmediğim bir spor salonuna üyelik yaptırdım.''

7. ''Çocukken tüm biriktirdiğim harçlığımı havaifişeğe harcadım.''

7. ''Çocukken tüm biriktirdiğim harçlığımı havaifişeğe harcadım.''

''Ve tüm birikimimin patlayıp gitmesini canlı canlı izledim.''

8. ''Flört uygulamasında bir yıllık Premium üyelik aldım.''

8. ''Flört uygulamasında bir yıllık Premium üyelik aldım.''

''Ama bir kişiyle bile randevuya çıkamadım. Sanırım pek çekici biri değilim.''

9. ''Başka bir ülkenin parasına çok fazla yatırım yaptım.''

9. ''Başka bir ülkenin parasına çok fazla yatırım yaptım.''

''Ama parayı kendi ülkemin parasına çevirince zarar ettim.''

10. ''Candy Crush'ta canımı yenilemek için oldukça para harcadım...''

10. ''Candy Crush'ta canımı yenilemek için oldukça para harcadım...''
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11. ''Steam deck aldım ama neredeyse hiç kullanmadım.''

11. ''Steam deck aldım ama neredeyse hiç kullanmadım.''

''Dolabımın içinde bir köşede öylece duruyor.''

12. ''İçinde yaklaşık 80 civarı renk olan bir far paleti aldım ve hiç kullanmadım.''

12. ''İçinde yaklaşık 80 civarı renk olan bir far paleti aldım ve hiç kullanmadım.''

13. ''Bir sürü lego seti aldım ama hiç birinin yüzüne bile bakmadım.''

13. ''Bir sürü lego seti aldım ama hiç birinin yüzüne bile bakmadım.''

14. ''Sadece bana özel olabilecek ürünleri alma takıntım var.''

14. ''Sadece bana özel olabilecek ürünleri alma takıntım var.''

''Ama çoğunu kullanmıyorum bile.''

15. ''Kendime çok sevimli lens kapları aldım.''

15. ''Kendime çok sevimli lens kapları aldım.''

''Ama sorun şu ki ne gözlük ne de lens kullanıyorum!''

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