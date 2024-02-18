Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/
Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Üstünde eşek arısı yuvası taşıyan bir salyangoz:
2. Bir timsahla arasında bir takım husumetler olan bir dişi aslan:
3. Kocaman yüzgeçleri olan bir kalamar:
4. Gotik bir tarz yakalamayı başaran bu karga:
5. Birbirini tanımaya çalışan çakallar ve tilkiler:
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6. Kendi ailesinden olup olmadığını dinlemeden küçük kediyi avlayan büyük bir kedi:
7. Çok fazla savaş yarası almış bir aslan:
8. Spor salonunda uzunca bir süre vakit geçirdiği belli olan bu kuş:
9. Şahin tarafından yakalanan bir sincap:
10. Karma der gibi kuş yiyen bir sincap:
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11. Avını son derece vahşi bir biçimde yediği belli olan bu fırtına kuşu:
12. Aklından hınzırca planlar geçiyormuş gibi görünen bir çöl pembe boğası:
13. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Pandalar diğer hayvanlar gibi yer seçmezler ve her an her yerde kıvrılıp uyuyabilirler. Çok tatlı değil mi?
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