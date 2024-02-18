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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Duru
Duru - Onedio Üyesi
18.02.2024 - 17:46

Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. Üstünde eşek arısı yuvası taşıyan bir salyangoz:

1. Üstünde eşek arısı yuvası taşıyan bir salyangoz:

2. Bir timsahla arasında bir takım husumetler olan bir dişi aslan:

2. Bir timsahla arasında bir takım husumetler olan bir dişi aslan:

3. Kocaman yüzgeçleri olan bir kalamar:

3. Kocaman yüzgeçleri olan bir kalamar:

4. Gotik bir tarz yakalamayı başaran bu karga:

4. Gotik bir tarz yakalamayı başaran bu karga:

5. Birbirini tanımaya çalışan çakallar ve tilkiler:

5. Birbirini tanımaya çalışan çakallar ve tilkiler:
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6. Kendi ailesinden olup olmadığını dinlemeden küçük kediyi avlayan büyük bir kedi:

6. Kendi ailesinden olup olmadığını dinlemeden küçük kediyi avlayan büyük bir kedi:

7. Çok fazla savaş yarası almış bir aslan:

7. Çok fazla savaş yarası almış bir aslan:

8. Spor salonunda uzunca bir süre vakit geçirdiği belli olan bu kuş:

8. Spor salonunda uzunca bir süre vakit geçirdiği belli olan bu kuş:

9. Şahin tarafından yakalanan bir sincap:

9. Şahin tarafından yakalanan bir sincap:

10. Karma der gibi kuş yiyen bir sincap:

10. Karma der gibi kuş yiyen bir sincap:
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Avını son derece vahşi bir biçimde yediği belli olan bu fırtına kuşu:

11. Avını son derece vahşi bir biçimde yediği belli olan bu fırtına kuşu:

12. Aklından hınzırca planlar geçiyormuş gibi görünen bir çöl pembe boğası:

12. Aklından hınzırca planlar geçiyormuş gibi görünen bir çöl pembe boğası:

13. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Pandalar diğer hayvanlar gibi yer seçmezler ve her an her yerde kıvrılıp uyuyabilirler. Çok tatlı değil mi?

13. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Pandalar diğer hayvanlar gibi yer seçmezler ve her an her yerde kıvrılıp uyuyabilirler. Çok tatlı değil mi?

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