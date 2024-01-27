Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf
Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇
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1. Kafasının bir parçası yok olmuş bu sincap:
2. Ardından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış bir geyiğin iskeleti:
3. Bir geyik yavrusunu öğle yemeği yapmış bir tilki:
4. Devasa bir Sabertooth longhorn böceği:
5. Asilliği ile göz alan bu koca kulaklı çobanaldatan kuşu:
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6. Karşı karşıya kalmış bir sırtlan ve leopar:
7. Bir antilop cesedinin içinde öğle şekerlemesi yapan çakal:
8. Dişi ren geyiği sürüsü:
9. Son derece ürtücü bir atmosfere sahip bir geyik leşi:
10. Bataklıkta gizlenen bu timsah:
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11. Ağaçta öğle yemeğini yiyen bir zeytuni babun:
12. Antarktika'da avlanan sevimli görünümlü bir penguen:
13. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Köpek balıkları 94 litre su içerisindeki bir damla kanı fark edebilirler ve 5 km uzaktan bir kan damlasını hissedebilirler.
14. Avıyla birlikte duran bir atmaca:
15. Oraya nasıl çıktığı tartışılabilecek bir ördek:
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