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Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 14:16

Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Kafasının bir parçası yok olmuş bu sincap:

1. Kafasının bir parçası yok olmuş bu sincap:

2. Ardından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış bir geyiğin iskeleti:

2. Ardından geriye neredeyse hiçbir şey kalmamış bir geyiğin iskeleti:

3. Bir geyik yavrusunu öğle yemeği yapmış bir tilki:

3. Bir geyik yavrusunu öğle yemeği yapmış bir tilki:

4. Devasa bir Sabertooth longhorn böceği:

4. Devasa bir Sabertooth longhorn böceği:

5. Asilliği ile göz alan bu koca kulaklı çobanaldatan kuşu:

5. Asilliği ile göz alan bu koca kulaklı çobanaldatan kuşu:
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6. Karşı karşıya kalmış bir sırtlan ve leopar:

6. Karşı karşıya kalmış bir sırtlan ve leopar:

7. Bir antilop cesedinin içinde öğle şekerlemesi yapan çakal:

7. Bir antilop cesedinin içinde öğle şekerlemesi yapan çakal:

8. Dişi ren geyiği sürüsü:

8. Dişi ren geyiği sürüsü:

9. Son derece ürtücü bir atmosfere sahip bir geyik leşi:

9. Son derece ürtücü bir atmosfere sahip bir geyik leşi:

10. Bataklıkta gizlenen bu timsah:

10. Bataklıkta gizlenen bu timsah:
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11. Ağaçta öğle yemeğini yiyen bir zeytuni babun:

11. Ağaçta öğle yemeğini yiyen bir zeytuni babun:

12. Antarktika'da avlanan sevimli görünümlü bir penguen:

12. Antarktika'da avlanan sevimli görünümlü bir penguen:

13. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Köpek balıkları 94 litre su içerisindeki bir damla kanı fark edebilirler ve 5 km uzaktan bir kan damlasını hissedebilirler.

13. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Köpek balıkları 94 litre su içerisindeki bir damla kanı fark edebilirler ve 5 km uzaktan bir kan damlasını hissedebilirler.

14. Avıyla birlikte duran bir atmaca:

14. Avıyla birlikte duran bir atmaca:

15. Oraya nasıl çıktığı tartışılabilecek bir ördek:

15. Oraya nasıl çıktığı tartışılabilecek bir ördek:

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