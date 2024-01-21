Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Doğanın Korkutucu Yüzünü İliklerinize Kadar Hissetmenize Sebep Olacak Birbirinden Ürkütücü 15 Yeni Fotoğraf

Duru
Duru - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 10:16

Birbirinden ürkütücü hayvan fotoğrafları çekerek hepimizin kanını donduran 15 kişiden görselleri sizin için derleyelim dedik. Bakalım içlerinden sizi en çok şaşırtan hangisi olacak. Detaylar içeriğimizde.👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/natureismetal/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Donmuş zavallı bir sincap:

1. Donmuş zavallı bir sincap:

2. Bir tepeli deve kuşunun keskin pençeleri:

2. Bir tepeli deve kuşunun keskin pençeleri:

3. Yarısı yılan tarafından yenmiş bir kurbağa:

3. Yarısı yılan tarafından yenmiş bir kurbağa:

4. Son derece asil duran bir mavi mercan yılanı:

4. Son derece asil duran bir mavi mercan yılanı:

5. Dişi ve Erkek Bengal Kaplanının boyut farkı:

5. Dişi ve Erkek Bengal Kaplanının boyut farkı:
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Adeta rönesans tablosu gibi görünen bu manzara AI değil:

6. Adeta rönesans tablosu gibi görünen bu manzara AI değil:

7. Yukarı doğru bakan şaşkın görünüşlü bir balıkçıl:

7. Yukarı doğru bakan şaşkın görünüşlü bir balıkçıl:

8. Arkadaşının kuyruğunu bir güzel yiyen bir timsah:

8. Arkadaşının kuyruğunu bir güzel yiyen bir timsah:

9. Şok olmuş bir balığı midesine yuvarlayan bir balıkçıl:

9. Şok olmuş bir balığı midesine yuvarlayan bir balıkçıl:

10. Sadece bir tane bacağı olan bu kaz:

10. Sadece bir tane bacağı olan bu kaz:
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Eşsiz desenlere sahip bir mangrov yılanı:

11. Eşsiz desenlere sahip bir mangrov yılanı:

Doğrudan gözünüzün içine bakıyormuş gibi duran bu tarantula:

Doğrudan gözünüzün içine bakıyormuş gibi duran bu tarantula:

12. Bir yaban arısını öğle yemeği olarak yiyen bir yengeç örümceği:

12. Bir yaban arısını öğle yemeği olarak yiyen bir yengeç örümceği:

13. Bebek babun yiyen bir savaş kartalı:

13. Bebek babun yiyen bir savaş kartalı:

14. Pençeleriyle bir dokunuşta kesebileceği açıkça belli olan bir jaguar:

14. Pençeleriyle bir dokunuşta kesebileceği açıkça belli olan bir jaguar:
İçeriğin Devamı Aşağıda

15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Kunduzların dişlerinin uzaması hiçbir zaman durmaz. Dişlerinin uzunluklarını dengede tutmak için ağaçların dallarında ve gövdelerinde onları törpülerler.

15. Ve son olarak, içeriğimizi ilginç bir bilgiyle noktalayalım: Kunduzların dişlerinin uzaması hiçbir zaman durmaz. Dişlerinin uzunluklarını dengede tutmak için ağaçların dallarında ve gövdelerinde onları törpülerler.

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?